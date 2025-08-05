Mercato PSG – Villarreal pousse pour l’arrivée de Carlos Soler

Invité à quitter le PSG cet été, Carlos Soler pourrait faire son grand retour en Liga. Le Villarreal de Marcelino souhaiterait s’appuyer sur son expérience.

À moins d’un mois de la fermeture du marché des transferts (1er septembre), le PSG a encore de nombreux cas à gérer. Si dans le sens des arrivées, les dossiers Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont en bonne voie, concernant les départs, de nombreux indésirables doivent encore trouver une porte de sortie à l’image de Carlos Soler. Après un prêt du côté de West Ham (33 matches, 1 but et 1 passe décisive), l’international espagnol n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et doit se trouver un nouveau point de chute dans ce mercato estival.

Un prêt avec option d’achat désiré par Villarreal

Depuis plusieurs jours, deux clubs s’intéressent au joueur de 28 ans, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 : Brighton et Villarreal. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, c’est bien la formation espagnole qui pousse pour un retour de Carlos Soler en Liga. Après une saison 2024-2025 ponctuée à la 5e place, le Sous-marin jaune veut étoffer son effectif pour sa campagne de Ligue des champions. Ainsi, Villarreal accélèrerait dans le dossier du joueur du PSG. Son ancien coach à Valence, Marcelino, aimerait s’appuyer sur son expérience pour la saison à venir. Si les champions d’Europe sont favorables à une vente, le salaire du joueur pourrait être un frein dans ce dossier. Toujours selon Mundo Deportivo, l’Espagnol devra accepter une baisse de salaire en cas d’arrivée. L’autre option serait un prêt avec option d’achat. Le quotidien espagnol conclut en précisant que le joueur est séduit à l’idée d’évoluer sous les ordres de son ancien coach.