Anciens : Gonçalo Guedes s’engage avec la Real Sociedad

Si le mercato estival est plutôt calme jusque-là pour le PSG, les anciens du club de la capitale eux l’animent. En effet, entre les dossiers Xavi Simons ou encore Christopher Nkunku, c’est au tour de Gonçalo Guedes de faire l’actualité.

Le Paris Saint-Germain peine à boucler les dossiers Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier, ce qui rend son mercato estival 2025 plutôt calme jusque-là. Cependant les anciens du club de la capitale sont eux sur le marché et ne cesse de l’animer. Ces derniers jours et dernières semaines, Serge Aurier, libre de tout contrat a signé en Iran, Xavi Simons ne cesse d’être envoyé à Chelsea, et Christopher Nkunku est lui annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan. L’autre ancien du PSG qui anime le marché des transferts est Gonçalo Guedes. S’il a été sous contrat avec le club de la capitale un an et demi entre l’hiver 2017 et l’été 2018, le Portugais a filé du côté de de Valence, enchaînant par la suite les prêts du côté de Wolverhampton, Benfica ou encore Villareal. Depuis ce lundi, l’ancien du Paris Saint-Germain s’est trouvé un nouveau point de chute faisant son retour en Liga avec un contrat avec la Real Sociedad jusqu’en juin 2028. A 28 ans, Gonçalo Guedes a été transféré de Wolverhampton à qui il appartenait, au club basque, pour 4M€ + 2M€ en bonus selon Fabrizio Romano.