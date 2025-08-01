Mercato : Les positions entre le PSG et Bournemouth plus proches que jamais pour Illia Zabarnyi

C’est sans aucun doute LE feuilleton estival du Paris Saint-Germain : Illia Zabarnyi. Après de longues et âpres discussions avec Bournemouth, le club de la capitale se rapproche de l’épilogue.

Depuis plusieurs mois maintenant, la direction sportive du PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, c’est le nom d’Illia Zabarnyi qui a été coché très tôt sur le mercato. Cependant, les négociations s’avèrent compliquées avec Bournemouth et à ce stade du marché des transferts, le défenseur central ukrainien ne s’est toujours pas engagé avec le Paris Saint-Germain. Toutefois, les derniers échos font état de réelles avancées entre les deux clubs. En effet, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a évoqué des derniers détails à régler avant que le défenseur des Cherries s’engage avec le PSG dans le cadre d’un accord déjà ficelé entre le club de la capitale et son potentiel futur joueur. Aujourd’hui, Ben Jacobs va également dans ce sens soulignant un contrat de cinq ans qui attendrait Zabarnyi sous les cieux parisiens. Seule option qui intéresserait le principal intéressé, malgré les avances de Tottenham. Sur le plan financier, le journaliste britannique évoque un transfert qui devrait se faire autour des 70M€ si l’accord se conclu.