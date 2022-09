Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 24 septembre 2022. Retour sur les propos de Kylian Mbappé au sujet de son positionnement en club, Luis Campos et Christophe Galtier souhaitaient évoluer avec une attaque à deux, les confidences de Kheira Hamraoui après les dernières révélations sur Aminata Diallo et Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) confirme le maintien de Lucien Favre avant le match face au PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les propos de Kylian Mbappé concernant son positionnement différent en équipe de France et au PSG. Après la victoire face à l’Autriche (2-0), l’attaquant des Rouge & Bleu avait notamment déclaré avoir plus de liberté dans son jeu en sélection : « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent. Prend-il plus de plaisir ? (Sourire) Je prends du plaisir partout », avait affirmé le champion du Monde jeudi soir. L’attaquant de 23 ans confirme ainsi son envie d’évoluer avec un point d’appui à ses côtés (comme Olivier Giroud en équipe de France). Même s’il se montre décisif dans n’importe quel système depuis le début de saison, le numéro 10 des Bleus a une zone préférentielle : « le côté gauche de l’attaque avec cette possibilité de rentrer intérieur et d’enrouler sa frappe. » Ce jeudi face à l’Autriche, Kylian Mbappé a bien combiné avec Olivier Giroud et Antoine Griezmann dans le 3-4-1-2 de Didier Deschamps. Sentant que ses déclarations pouvaient avoir une grande portée au Camp des Loges, Kylian Mbappé s’est repris en précisant qu’il prenait plaisir partout.

Pourtant, l’objectif initial du duo Campos-Galtier était d’aligner un deuxième avant-centre aux côtés de leur numéro 7. Ainsi, ils pensaient attirer un attaquant comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski. « Un buteur, certes, mais qui pouvait aussi jouer en pivot avec de la présence et de l’abattage, capable de libérer des espaces pour la flèche bleue. » De plus, le départ de Neymar n’était pas un tabou au sein du club. Cependant, le Brésilien « vient occuper une place – ou beaucoup de place – dans l’espace vital idéal de Mbappé », rapporte L’E. Avec cette déclaration, l’attaquant du PSG vient jeter un caillou dans le dispositif actuel de Christophe Galtier. Mais, ce n’est pas la première sortie de ce type réalisée par Kylian Mbappé. En effet, après la rencontre face à la Juventus Turin (2-1), l’attaquant de 23 ans avait également eu des déclarations sur son positionnement : « J’ai un nouveau rôle dans cette équipe. Le coach veut vraiment que je sois à la fois un point d’appui, que je serve de profondeur, mais aussi que je puisse venir jouer et que je serve de lien entre Leo (Messi) et Ney’. J’essaie de m’adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle et d’être toujours décisif. »

Interrogé par le quotidien sportif, l’ancien coach du PSG, Guy Lacombe, rappelle que Kylian Mbappé a toujours performé avec un deuxième attaquant à ses côtés : « Il aime jouer comme ça depuis ses débuts à Monaco. Une de ses meilleures saisons en termes de statistiques a été quand il était associé à Edinson Cavani (en 2018-2019 avec 33 buts en 29 matches de L1). L’Uruguayen occupait l’axe, était plein de générosité et était aussi un redoutable buteur comme peut l’être Giroud ! Tous deux sont des super coéquipiers qui vont faire briller les autres. Giroud est altruiste. Au PSG, ce n’est pas ou plus pareil. »

De son côté, Le Parisien revient sur la dernière prise de parole de Kheira Hamraoui. Depuis les dernières révélations sur la possible implication d’Aminata Diallo dans son agression le 4 novembre 2021, la joueuse des Féminines du PSG a raconté son calvaire. Sur le plateau de BFM TV, l’internationale française a rappelé la souffrance qu’elle a subi ces derniers mois : « C’est une tempête pour moi. Je suis sonnée par tout ce qui se passe dans cette affaire, qui m’anéantit, ma famille et moi. C’est effrayant et ça fait mal. Ça fait dix mois que je vis un calvaire. » Suspectée d’être au commande de l’agression, son ancienne coéquipière au PSG et en équipe de France, Aminata Diallo, a été remise en liberté sous contrôle judiciaire après avoir passé quelques jours en détention. Elle était notamment mise en examen pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs ».

Mise à l’écart du groupe professionnel depuis plusieurs mois, Kheira Hamraoui doit réintégrer prochainement l’entraînement avec ses partenaires. Et la joueuse de 32 ans regrette le comportement du club à son égard : « Je ne fais plus partie des plans et c’est une double peine. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens, tellement c’est cruel. Je n’ai toujours pas été réintégrée. Mercredi, je suis allée voir un match de mes coéquipières pour la première fois et j’ai vu qu’une joueuse portait mon numéro de maillot (14). J’ai été détruite. Avec l’expérience et le palmarès, je mérite quand même un peu de respect de la part de mon club. »

Enfin, Nice-Matin évoque l’actualité d’un ancien coach du PSG, Mauricio Pochettino. Annoncé dans le viseur de l’OGC Nice afin de remplacer Lucien Favre, dont les résultats ne donnent pas satisfaction, l’entraîneur argentin ne sera finalement pas sur le banc des Aiglons pour le prochain match face au PSG (1er octobre). En effet, dans un entretien au quotidien régional, le président de l’OGCN, Jean-Pierre Rivère, a confirmé le maintien de Lucien Favre avant le match face au PSG : « La rumeur Pochettino ? Je suis tombé des nues quand j’ai lu que j’étais en rendez-vous avec lui, c’est n’importe quoi. Personne du club n’a rencontré, ni appelé, Pochettino ou ses représentants. C’est manquer de respect et fragiliser notre coach en place. Nous allons travailler tous ensemble avec Lucien pour récupérer comme on peut le mauvais début de saison. Aucun ultimatum ne lui a été fixé. » Pour rappel, après la trêve internationale, l’OGC Nice se déplacera sur la pelouse du PSG (samedi 1er octobre à 21h) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.