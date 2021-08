Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir contre Brest au Stade Francis Le Blé (21h00 sur Prime Vidéo). Pour cette nouvelle rencontre, Mauricio Pochettino retrouve petit à petit son groupe… Mais il manque encore des joueurs majeurs !

En effet selon les informations du quotidien Le Parisien, Leo Messi ne fera pas ses grands débuts demain en championnat de France. Alors qu’il avait laissé planer le doute plus tôt en conférence de Presse, le coach Rouge & Bleu continue de préserver son joueur et ce dernier devrait selon toute vraisemblance attendre le 29 août prochain pour débuter. Concernant les derniers internationaux qui sont revenus de vacances, à savoir les finalistes de la Copa America et du Championnat d’Europe des Nations, quelques-uns devraient aussi manquer à l’appel. Parmi eux on retrouve Neymar Jr et Leandro Paredes. En revanche au rayon des satisfactions, Angel Di Maria, Marquinhos, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma feront le voyage en Bretagne et pourraient donc disputer leurs premières minutes cette saison.