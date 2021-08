Brest / PSG : Le groupe convoqué par Der Zakarian

Ce vendredi (21h sur Prime Video), le match opposant le Stade Brestois 29 au PSG ouvrira la 3ème journée de Ligue 1. Après un début de préparation marquée par de nombreuses absences, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de quelques internationaux pour cette rencontre au Stade Francis Le Blé. De son côté, le SB29 aura un groupe quasi au complet pour défier les Rouge & Bleu.

L’entraîneur du club breton – Michel Der Zakarian – a convoqué un groupe 20 joueurs pour cette affiche face au vice-champion de France. Comme annoncé en conférence de presse, Haris Belkebla et Jere Uronen sont de retour. L’ancien Parisien – Sébastien Cibois – Christophe Hérelle et Rafiki Saïd sont les seuls joueurs indisponibles pour cause de blessure. Voir ci-dessous le groupe convoqué par le coach du Stade Brestois 29.

À noter que d’après un arrêté préfectoral d’avant-match, “il sera interdit, le vendredi 20 août de 12h00 à 19h30, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, d’accéder au Stade Francis Le Blé et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies citées à l’article 1 et sur les dites voies elles-mêmes.”

Le groupe brestois