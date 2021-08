Pas de négociation entre le Real Madrid et le PSG pour Mbappé

Le PSG s’est massivement renforcé cet été avec les arrivées de Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum et Leo Messi dans le but de soulever la Ligue des Champions. Cet objectif est réalisable si les Rouge & Bleu ne s’affaiblissent pas dans les derniers jours du mercato en se séparant d’un élément fort de son effectif. Concernant ce sujet, tous les regards sont braqués vers Kylian Mbappé, qui à un an de son contrat n’a toujours pas prolongé à Paris.

Si beaucoup de médias ont annoncé une offensive à venir du Real Madrid pour le numéro 7 du PSG, celle-ci se fait encore attendre… En effet selon les informations du Parisien, le club madrilène et le Paris Saint-Germain ne négocieraient pas un transfert de l’international français et ceci à 12 jours de la fin du mercato estival. Si ce calme “ne permet d’écarter aucune hypothèse” le quotidien indique que le temps joue en faveur du Paris Saint-Germain, dans l’optique de le garder encore une saison et “à ce jour, le PSG n’entend pas céder son crack, ce qui explique sans doute l’inertie actuelle.” Par ailleurs, le journal local revient sur les dires de la Ser, qui partageait que Leonardo avait annoncé au vestiaire parisien que Mbappé resterait cette saison. “L’intervention du directeur sportif n’a pas été confirmée en interne” rapporte Le Parisien.