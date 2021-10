Il reste encore quelques jours pour le PSG avant de récupérer ses internationaux qui sont aux quatre coins du monde. Kylian Mbappé va jouer ce dimanche la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne à Milan (20h45) pour remporter un nouveau trophée et le rajouter à son palmarès personnel qui est déjà bien garni. Rappelons qu’au début de cette trêve internationale, l’attaquant parisien s’était confié à différents médias sur ses envies de départ et son été tumultueux. Leonardo a aussi réagi en expliquant que le club de la capitale comptait sur son attaquant. Interrogé sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Hervé Penot estime que le numéro 7 Rouge & Bleu est le meilleur joueur du trio qu’il compose avec Neymar Jr et Leo Messi.

« Ce qui est intéressant surtout c’est de voir qu’il y a cette volonté absolue de garder Mbappe. Le meilleur joueur du trio « MNM », ça reste Mbappé. Messi est peut-être le meilleur joueur de l’histoire du football, mais celui qui est l’avenir de ce trio c’est Mbappé. Il n’y a aucun doute là-dessus, en plus c’est un français c’est donc une tête de gondole absolue. Il est capable de faire des choses que peu de gens font, il y a une lumière autour de lui dans le monde entier, bien sûr Messi de la même manière. Pour Neymar ça diminue, en plus on voit que physiquement ce n’est plus le même Neymar qu’il y a quelques années. Le redeviendra-t-il ? Espérons-le… Toujours est-il Mbappé doit être au centre du projet du Paris Saint-Germain ! »