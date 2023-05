Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Alors qu’une prolongation était encore possible, les derniers évènements ont mis fin à cette possibilité. Mais contrairement aux dernières rumeurs, il n’aurait pas annoncé son souhait de quitter le club à ses dirigeants il y a plusieurs semaines.

Arrivé en grande pompe au PSG en 2021, Lionel Messi devrait quitter le club de la capitale à la fin de son contrat, le 30 juin. Alors qu’en début d’année 2023, une prolongation de contrat était dans les tuyaux, ces dernières semaines c’était plutôt un départ libre qui était la tendance. Avec l’épisode du voyage promotionnel sans autorisation en Arabie saoudite en début de semaine, les deux parties ne prolongeront pas l’aventure une troisième saison. Ces dernières heures, l’entourage de l’international argentin a alimenté la thèse suivante dévoile le Parisien. « C’est Leo Messi qui a décidé quelques jours après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern de claquer la porte. » Il aurait compris à ce moment-là que Paris n’aurait pas les moyens de ses ambitions et que les contours du projet demeuraient trop flous. « Il en aurait ensuite informé la direction, par la voix de son père, Jorge, son représentant officiel.«

Une version délivrée par le clan Messi

Cette version a été délivrée aux médias proches de la star, en Argentine et en Catalogne, indique le quotidien francilien. « Aux journaux français, le son de cloche était différent et l’était encore quelques heures avant son déplacement controversé et sanctionné en Arabie saoudite. Aux journalistes assurant la couverture au quotidien du club de la capitale, le récit répété inlassablement consistait à expliquer que le PSG restait la priorité du numéro 30. » Le Parisien indique que Lionel Messi ou son père n’ont pas dit non au PSG pour une éventuelle prolongation de contrat. « Une telle annonce aurait été prématurée et hasardeuse alors que le joueur ne s’est engagé avec aucun autre club. » En ce qui concerne sa suspension, rien n’indique que le numéro 30 du PSG sera de retour à l’entraînement dans 10 jours, assure Le Parisien. Car d’ici là, les deux parties pourraient reprendre contact, via leurs juristes, pour trouver un arrangement à l’amiable et acter leur divorce.

Barcelone, seulement un coup marketing ?

Son avenir devrait donc se trouver loin du PSG. Trois possibilités s’offriraient à lui. Un retour au FC Barcelone, l’Inter Miami ou l’Arabie saoudite. En ce qui concerne le Barça, en privé, sa galaxie affirmait également depuis des mois qu’il était hors de question d’y retourner, en mettant en avant les relations exécrables avec Joan Laporta, le président des Blaugrana, indique le Parisien. « Des sources proches du dossier croient savoir que la drague catalane est une opération marketing destinée à faire croire qu’un retour est possible pour charmer les fans alors que le Barça n’a tout simplement pas les moyens de signer à nouveau la légende argentine.«

🛑 Le PSG dément la version du clan Messi qui disait que l’Argentin avait refusé de prolonger en mars dernier ✍️❌ Selon le club, le joueur n’avait PAS dit “non” (Le Parisien) pic.twitter.com/NAOLaxR0O9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 4, 2023

🚨 Rien n’indique que Leo Messi sera de retour à l’entraînement dans 10 jours ❌ D’ici là, les 2 parties pourraient trouver un arrangement à l’amiable et acter leur divorce 🤝🇦🇷 (Le Parisien) pic.twitter.com/DX9EVQ1p3C — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 4, 2023

Messi prêt à réduire son salaire par trois ?

De son côté, RMC Sport indique que Lionel Messi n’est pas sûr de reporter le maillot du PSG d’ici la fin de saison. Pour son avenir, il aurait comme priorité de retourner au FC Barcelone. Fabrice Hawkins explique que pour faire son retour en Catalogne, il serait prêt à diviser son salaire par trois pour toucher environ 10 millions d’euros par an. En coulisses, Sergio Aguero, ami de Lionel Messi et éphémère joueur du FC Barcelone, jouerait un rôle important pour cette possibilité. Les dirigeants catalans seraient confiants sur un retour de la Pulga. S’il ne pouvait revenir, il aura d’autres solutions comme l’Inter Miami, ou Al Hilal, en Arabie saoudite, qui propose un contrat record pour un sportif, conclut Fabrice Hawkins.