PSG : Christophe Galtier compte encore sur Leo Messi

Après son escapade illégitime en Arabie Saoudite et la colère montante des supporters du PSG, le divorce semble acté entre Lionel Messi et le club de la capitale. L’Argentin, pour son voyage dans le Golfe, a été suspendu deux semaines par ses dirigeants et devrait également être privé de sa prime d’éthique sur le plan financier.

Pour les deux prochaines semaines, le Paris Saint-Germain fera donc sans Lionel Messi. Le numéro 30 parisien est suspendu par le club et sera donc privé d’entraînements, de matchs, et de salaire. En plus de cette sanction, l’Argentin pourrait également faire l’impasse sur sa prime d’éthique. En cette fin de saison, La Pulga devrait donc manquer à coup sur les 34e et 35e journées de Ligue 1 Uber Eats, respectivement face à Troyes et l’AC Ajaccio. Pour la suite du calendrier et jusqu’à la fin la saison, le PSG devra affronter Auxerre, Strasbourg et enfin Clermont. Les trois derniers matchs de la saison 2022/2023 pourraient également se faire sans Lionel Messi. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, malgré sa sanction purgée, le septuple Ballon d’Or pourrait ne plus porter le maillot du Paris Saint-Germain. Le joueur « possiblement vexé suite à ce divorce consommé pourrait décider de ne pas jouer ces trois derniers matchs en invoquant des raisons physiques par exemple« . C’est en tous cas la tendance aujourd’hui.

Christophe Galtier l’espère de retour avec le groupe

Pour cette décision, il faudra passer par la case discussion entre Christophe Galtier et Lionel Messi. Le technicien français, a pris compte de la sanction prononcée par les dirigeants à l’encontre de son joueur, le fera rejouer si celui-ci est apte.

