Messi, Neymar, buts…les statistiques après PSG / Brest

Hier, le PSG s’est imposé contre Brest (1-0) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Malgré la victoire, les Rouge & Bleu n’ont pas livré la meilleure prestation de la saison. Mais le plus important était de conserver la tête du championnat. Avec six victoires et un nul, le PSG affiche 19 points. Christophe Galtier est le premier entraîneur français depuis Claude Puel avec l’OL (en 2008) à atteindre les 19 points après 7 journées. C’est d’ailleurs la première fois de l’histoire de la Ligue 1 que deux clubs, avec Marseille, atteignent 19 points minimum après sept journées de Ligue 1 en comptant trois points une victoire dévoile le compte twitter spécialisé, Stats Foot.

Plus de poteaux que de buts en Ligue 1 pour Messi

Auteur d’une très belle passe décisive pour Neymar, Lionel Messi a délivré 7 passes décisives de la saison en Ligue 1. Depuis le début de l’année 2022, il a offert 17 offrandes en championnat. Il est le meilleur passeur des cinq grands championnats en 2022. Hier, il a une nouvelle fois touché le poteau. C’est la treizième fois en Ligue 1 depuis son arrivée. Il a touché plus de poteaux qu’il n’a marqués de buts (9). De son côté, Neymar poursuit son début de saison canon. Seul buteur du match contre Brest, il a marqué son huitième but en championnat. Avec cette réalisation, il s’est offert seul la quatrième place des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG avec 110 buts. Il est devancé par Edinson Cavani (200), Kylian Mbappé (180) et Zlatan Ibrahimovic (156). Pedro Miguel Pauleta est désormais derrière (109). Le Brésilien (30 ans) qui est rentré dans l’histoire du PSG en devenant le premier joueur à marquer huit buts après sept journées de Ligue 1. En 7 matches de Ligue 1, les Rouge & Bleu ont marqué 25 buts. C’est le premier club à atteindre ce cap depuis Saint-Etienne en 1969/1970 (26).