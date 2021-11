En difficulté pendant une bonne heure face au LOSC vendredi dernier, le PSG a fait preuve de caractère pour renverser une situation défavorable et s’imposer au finish face au champion de France en titre (2-1). Les Rouge & Bleu ont notamment pu compter sur un grand Ángel Di María et à un Neymar Jr combatif en deuxième mi-temps. Une bonne période qui s’explique notamment par le passage à une défense à trois avec l’incorporation de Danilo Pereira aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Pour l’ancien Parisien, Éric Rabesandratana, le club de la capitale doit évoluer avec un schéma à trois défenseurs et des latéraux offensifs.

« C’est le schéma idéal car les latéraux, que ce soit Hakimi ou Mendes, dictent le fait que tu dois jouer ainsi. À quatre, tu les mets en difficulté parce que ce ne sont pas de vrais défenseurs. Le mieux, c’est que tes latéraux jouent plus haut, avec les trois dans l’axe, et après tu mets ce que tu veux devant. Le plus important, c’est que les mecs fassent les efforts défensifs. Sans cela, ça ne marchera pas », a déclaré Éric Rabesandratana dans le quotidien Le Parisien. « Ramos, c’est le hic. Mais, s’il revient, ça va fonctionner à fond avec Marquinhos et Kimpembe, j’en suis convaincu. En attendant, Danilo Pereira a un bon jeu de tête, il compense beaucoup. »