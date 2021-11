Messi veut être titulaire contre le Brésil

Ce samedi, le PSG retrouve la Ligue 1 et va affronter le FC Nantes au Parc des Princes dans le cadre de la 14e journée de la LIgue 1 (17h00). En attendant cette rencontre, les joueurs parisiens vont tous jouer un second match avec leur équipe nationale. Ce mercredi à partir de 00h30, Lionel Messi, Angel Di Maria et potentiellement Leandro Paredes rencontreront avec l’Argentine, le Brésil de Neymar Jr et Marquinhos pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, bien que les Auriverde aient déjà validé leur billet. Pour ce « classique » de l’Amérique du Sud, Leo Messi pourrait retrouver une place de titulaire… En tout cas lui le souhaite !

En effet selon les informations du média Olé, La Pulga veut débuter cette rencontre, lui qui se sentirait mieux physiquement. Le staff technique argentin est « optimiste » quant à la présence du capitaine argentin dans le onze de départ pour affronter les Brésiliens. Le numéro 30 du PSG, qui est entré en jeu à Montevideo pour jouer le dernier quart d’heure contre l’Uruguay, participe désormais normalement aux l’entraînements collectifs « sans aucun signe de gêne à l’ischio-jambiers et au genou gauche. » De quoi faire trembler les supporters parisiens en cas de rechute, et faire grincer les dents des dirigeants Rouge & Bleu….