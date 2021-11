Leandro Paredes s’entraine normalement

Plus que quelques jours à tenir pour les supporters parisiens avant la fin de la trêve internationale ! Les joueurs du PSG sont actuellement aux quatre coins du monde pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Si certains ont déjà validé leur billet pour le Mondial comme Kylian Mbappé, Neymar Jr et Marquinhos, d’autres doivent encore patienter. C’est le cas de l’Argentine d’Angel Di Maria et Leo Messi, qui devraient retrouver un autre parisien pour la prochaine rencontre.

Alors qu’il a été absent pendant de nombreuses semaines avec le PSG, Leandro Paredes a tout de même été convoqué avec l’Argentine et a fait le voyage en Amérique du Sud. Le milieu de terrain, qui s’était déchiré les quadriceps face au Pérou en octobre dernier, s’entraîne désormais normalement et pourrait même jouer contre le Brésil. Si ce dernier était pendant 45 minutes avec ses coéquipiers à l’entrainement, cela pourrait être trop juste pour lui. En effet selon le média TyC Sports, comme Paredes arrivera contre la Seleçao avec seulement trois séances collectives dans les jambes et aucun match joué en un mois, ses chances d’être titulaire à San Juan sont « très faibles ». En revanche Leo Messi et Angel Di Maria sont annoncés dans le onze de départ.

Le XI probable de l’Argentine selon TyC Sports : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña ; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso ; Messi, Lautaro Martínez et Ángel Di María.