Herrera : « On va voir le meilleur Messi la saison prochaine »

Ce samedi soir, le PSG a renoué avec la victoire. Après trois résultats nuls consécutifs face au RC Lens (1-1), le RC Strasbourg (3-3) et Troyes (2-2), les Rouges & Bleu affrontaient le Montpellier Hérault au Stade de la Mosson, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Porté par un trident offensif Di Maria-Messi-Mbappé décisif, le club de la capitale s’est largement imposé (4-0). Titulaire au milieu de terrain, Ander Herrera a livré un match assez neutre (noté 5/10 par la rédaction CS). Après la rencontre, l’Espagnol de 32 ans est revenu sur la performance parisienne et la belle prestation de Lionel Messi, auteur d’un doublé, au micro d’Amazon Prime.

Un PSG qui a pris du plaisir ce soir

« Oui, je suis d’accord. Je pense qu’on a commencé en étant très concentrés et avec beaucoup de respect pour l’adversaire. On a joué très simple et efficace avec la meilleure version de Leo (Messi), Kylian (Mbappé) et Di Maria. Donc, c’était un plaisir de jouer ici aujourd’hui. L’ambiance et la température étaient fantastiques. Je pense qu’on a mérité de gagner comme on a fait. Mais, je veux surtout parler du respect qu’on a eu pour l’adversaire et la compétition aussi. À mon avis, on a fait un très bon match. »

Un très bon Messi face à Montpellier

« Oui, mais je pense qu’il a fait des très bons matches ici. Il a frappé les poteaux huit, neuf fois (10 poteaux, ndlr). On parle souvent des buts qu’il marque, mais il fait jouer l’équipe. On a la sensation que lorsqu’on est pressé, on lui donne le ballon et lui a la capacité de calmer le jeu. Aujourd’hui, c’est vrai qu’il a marqué deux buts et qu’il a très bien joué. On est très optimiste après une saison d’adaptation pour lui. On va voir le meilleur Messi la saison prochaine. C’est un plaisir de jouer avec lui et de faire les entraînements avec lui. C’est incroyable (…) On doit aussi accepter qu’après 20-25 ans à Barcelone, ce n’est pas facile de changer de club et de pays. Je l’ai déjà fait. Ce n’est pas facile de changer ses habitudes chaque jour. Je pense qu’il a bien fait pendant sa saison d’adaptation. Mais, on est très optimistes avec lui pour la prochaine saison. C’est un joueur incroyable et très humble. Il aime travailler chaque jour, de profiter de l’entraînement et des joueurs à Paris. On est très chanceux de l’avoir ici à Paris et en France. »