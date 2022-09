Hier soir, l’Equipe de France s’est imposée contre l’Autriche (2-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Associés en pointe de l’attaque, les deux joueurs ont échangé 14 passes, dont une décisive de l’ancien Montpelliérain sur le but du numéro 7 du PSG. Johan Micoud a trouvé surprenant que Mbappé cherche constamment Giroud.

« On ne parle pas des 90 minutes de Mbappé. Mais le paradoxe de ce match, c’est que déjà j’ai trouvé très surprenant qu’il cherche constamment Giroud, lance Micoud dans l’Equipe du Soir. Ce que l’on voyait très très peu, ce qu’on reprochait et même ce qu’a pu reprocher Giroud avant l’Euro. Ce soir, on voyait pratiquement que ça. Mais par moments, il y a des actions où ils sont en surnombre offensivement et il se permet de frapper et de ne pas jouer dans le sens du jeu. Et ça c’est dérangeant. Et c’est le paradoxe de Mbappé. Ce soir, on a vu les deux facettes. »