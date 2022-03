Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 31 mars 2022. La qualification des Parisiennes en demi-finales de Ligue des champions féminine, les chantiers attendus dans la section masculine avec un mercato d’été mouvementé, les Rouge & Bleu tentent toujours de recruter N’Golo Kanté, en vain.

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant la qualification des Féminines du PSG pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League. Au bout du suspense, le club de la capitale est venu à bout du FC Bayern Munich en prolongation (2-2, 4-3 en score cumulé). « Malmenées, proche du précipice, les Parisiennes ont fait rugir le Parc à la 112e minute », grâce à une réalisation de Ramona Bachmann. Face à un Bayern privé de 11 joueuses (dont 7 pour cas de Covid-19), les Féminines du PSG ont souffert dans cette confrontation retour face à l’agressivité allemande. Mais ce collectif parisien « n’a toutefois pas cédé même quand la panique à grimper, ce que l’on a si souvent reproché à la section masculine. » Dominés en début de match, les Rouge & Bleu ont ouvert le score par Sandy Baltimore (1-0, 17′) contre le cours du jeu. Mais quelques secondes plus tard, les Bavaroises ont égalisé (1-1, 19′) avant de prendre l’avantage en seconde période (1-2, 54′). « Heureusement, les insubmersibles ont choisi cette demi-heure supplémentaire pour se sortir d’un mauvais pas, une nouvelle fois. »

L’entrée en jeu décisive de Ramona Bachmann est également saluée. Entrée en début de prolongation (en remplacement de Kheira Hamraoui à la 92e minute), la Suissesse a fait rugir un Parc des Princes à l’affluence record (27.262 spectateurs) grâce à un bel enchaînement à la 112e minute. « À la suite d’un centre d’Ashley Lawrence, Bachmann a résisté au retour de Lohmann et Landenberger avant de décocher une frappe en pivot du droit qui a enfin trompé Leitzig. » Le but le plus important depuis son arrivée au PSG en juillet 2020, elle, qui est notamment barrée par la concurrence en attaque (Baltimore, Diani).

Le quotidien sportif fait également le point sur les chantiers qui attendent la section masculine de football. Le PSG doit avant tout se pencher sur les problèmes rencontrés par ses entraîneurs lors de leur passage dans la capitale. En effet, « les succès de Carlo Ancelotti, Unaï Emery, Thomas Tuchel après leur départ du club tendent à prouver que leur valeur n’est pas la cause des soucis du PSG. » Mais depuis le début de l’ère QSI en 2011, les différents entraîneurs des Rouge & Bleu ont souvent dû composer avec les ego des stars et certains statuts privilégiés, sans avoir l’autorité nécessaire pour d’éventuelles sanctions. À cela s’ajoutent des tensions avec les directeurs sportifs. Reste à savoir quel sera le profil idéal pour remplacer Mauricio Pochettino, dont l’avenir à Paris s’écrit en pointillés. « Faut-il quelqu’un d’autoritaire à la Antonio Conte (Tottenham), un ancien de la maison comme Thiago Motta (La Spezia), ou Zidane dont l’aura et le palmarès doivent en imposer naturellement ? »

Autre chantier à prendre en compte, la construction de l’effectif. Afin de faire grandir sa marque à l’international, le PSG a décidé de recruter des grands noms (Neymar, Messi…), mais désormais « il peut davantage se concentrer sur la construction d’une ossature collective. En un mot, arrêter de prendre des solistes et privilégier des joueurs d’équipe qui sublimeront les individualités autour. » Enfin, le club francilien doit également miser sur son centre de formation. En effet, certains Titis brillent à l’étranger à l’image de Christopher Nkunku (RB Leipzig), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou Kingsley Coman (FC Bayern) et « ne feraient pas tâche dans l’effectif actuel. » Cependant, les jeunes du groupe ont tendance à seulement disputer les compétitions secondaires. L’ancien responsable du centre de formation du PSG, Bertrand Reuzeau, a été questionné à ce sujet : « La question est de savoir quel est le positionnement du club par rapport à ses jeunes chez les pros. Si on leur dit juste ‘tu signes et tu vas t’entraîner avec les pros’, il faut mieux leur donner leur chance plutôt que de prendre des doublures qui ne jouent presque pas. »

L’Equipe se concentre également sur l’été mouvementé qui attend le PSG suite à la nouvelle désillusion en Ligue des champions. Même si Leo Messi (juin 2023) et Neymar Jr (2025) devraient rester dans la capitale française, « une interrogation existe à leur sujet, en interne, au regard de la disproportion entre leur poids dans l’équipe et leur rendement cette saison. » Tout dépendra de la réflexion à Doha. Si les dirigeants parisiens souhaitent se diriger vers un projet moins bling-bling, « il n’est pas exclu de voir le PSG favoriser un départ de ses deux stars sud-américaines – en MLS par exemple, que le duo aimerait découvrir. » Mais rien n’est acté à ce jour, notamment à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. L’autre réflexion du club se porte sur les joueurs formés au club. Si certains ont fait quelques apparitions, leur temps de jeu reste assez faible en raison d’un effectif pléthorique suite au recrutement de l’été dernier. « Cela a d’ailleurs créé une réelle incompréhension dans leurs rangs. Le club l’a entendu. » Ainsi, le PSG s’est donné pour objectif d’accorder plus de temps de jeu à ses jeunes afin de les garder, à l’image de Xavi Simons. En fin de contrat, le Néerlandais ne prolongera que s’il obtient des garanties sur un temps de jeu plus conséquent avec le groupe pro. « Sa signature – ou pas – sera un signal clair de l’intersaison. »

Enfin, le club de la capitale devra vendre certains éléments de son effectif. Et certains joueurs ne s’opposeraient pas à un départ cet été, à l’image de Julian Draxler, Abdou Diallo, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum ou encore Mauro Icardi. Mais d’autres, qui arrivent en fin de contrat en juin 2023 (Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye), « n’envisagent pas un départ et pencheraient plus pour une prolongation si le club leur en soumet l’idée. » De son côté, Eric Dina Ebimbe est courtisé par des clubs de Bundesliga. Concernant Layvin Kurzawa (2024), « ça ne dépend que de lui. »

De son côté, Le Parisien évoque également la qualification des Féminines du PSG pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League. En difficulté, les Parisiennes se sont arrachées pour égaliser en prolongation (2-2). « Si elles ont longtemps laissé croire que le cauchemar pouvait se répandre comme un virus au sein du club de la capitale, les filles de Didier Ollé-Nicolle ont prouvé qu’avec du coeur et de la solidarité, on pouvait redonner le sourire aux tribunes. » Au prochain tour, les Rouge & Bleu affronteront l’OL ou la Juventus Turin.

Le quotidien francilien rapporte que le PSG a une nouvelle fois courtisé le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté (31 ans), en janvier dernier afin qu’il vienne renforcer l’entrejeu parisien cet été. « Mais le milieu défensif international n’a pas donné à la proposition parisienne. Il est heureux en Angleterre et ne souhaite pas rejoindre une ville où il serait trop sollicité. » Par le passé (2016, 2018), les dirigeants parisiens avaient déjà montré leur intérêt pour le natif de Rueil-Malmaison, mais sans succès.

Le Parisien a également obtenu un entretien avec l'ancien du PSG, Ronaldinho. Le Ballon d'Or 2005 a notamment été questionné sur l'élimination parisienne en C1, les sifflets contre Messi et Neymar et la MNM.