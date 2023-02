Monaco / PSG : le groupe monégasque presque au complet

Le PSG poursuit son marathon de matches ce samedi avec un déplacement périlleux sur la pelouse de l’AS Monaco, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Un adversaire redoutable qui monte en puissance.

Le PSG enchaîne en ce mois de février. Dans une période charnière de la saison, le club de la capitale doit se relever d’une douloureuse élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille. Et dès ce samedi (17h sur Prime Video), les joueurs de Christophe Galtier affronteront une autre équipe en forme, l’AS Monaco. Eliminés de la Coupe de France assez rapidement, les Monégasques ont remonté la pente ces derniers temps et n’ont plus connu la défaite en championnat depuis le 13 novembre dernier (5 victoires et 2 nuls). Et pour cette rencontre, le coach Philippe Clément pourra compter sur un groupe quasi au complet. En effet, seuls deux joueurs manquent à l’appel : Malang Sarr (reprise de l’entraînement) et Vanderson (réathlétisation).

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens : Didillon, Y.Lienard, Nübel

Défenseurs : Aguilar, Caio Henrique, Disasi, Jakobs, Maripan, Matsima

Milieux : Akliouche, Ben Seghir, Camara, Diatta, Fofana, Gelson Martins, Golovin, Matazo, Minamino

Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Embolo, Volland

XI probable de l’AS Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Diatta, Fofana, M.Camara, Golovine – Ben Yedder (c), Ben Seghir