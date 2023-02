Après son élimination face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France, le PSG devra vite se ressaisir lors de son déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco dès ce samedi (17h sur Prime Video) à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Lancé dans un marathon de matches, le PSG n’a pas préparé au mieux ses prochaines échéances après sa défaite face à l’Olympique de Marseille (1-2) en Coupe de France. Mais les joueurs de Christophe Galtier devront vite réagir avec une autre grosse affiche dès ce samedi au Stade Louis II face à l’AS Monaco. Fort d’une avance de 8 points en tête du classement, le club parisien devra se montrer sérieux avant son match de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Une réaction d’orgueil est notamment espérée après la piètre performance proposée au Stade Vélodrome. À 48 heures de la réception des Rouge & Bleu, l’entraîneur de l’ASM, Philippe Clément, s’est exprimé sur cette rencontre, dans des propos rapportés par le site officiel du club monégasque.

Une réaction d’orgueil du PSG ?

« Je ne suis pas dans le vestiaire parisien. C’est vrai que les grandes équipes qui perdent un match ont toujours une réaction derrière. En ce sens, ce résultat est peut-être moins bien pour nous mais ce sera à nous de faire notre match, et on verra ce que Paris fera et comment ils vont jouer. Est-ce qu’ils vont mettre une défense à 5 ou 4 ? Certains joueurs vont-ils être présents ou pas ? Une chose est sûre, on est uniquement concentré sur nous. »

S’inspirer du match de l’OM ?

« C’était le match attendu avec deux styles différents. Le résultat aurait pu être différent, on aurait pu avoir un match nul ou une victoire du PSG puisqu’ils ont eu aussi des occasions. C’était une rencontre spectaculaire, et tous ceux qui l’ont regardée ont dû être contents. Le résultat n’est pas si intéressant car nous sommes uniquement concentrés sur nous-mêmes sans regarder ce que font les autres. Pour moi, c’est davantage une perte d’énergie et nous n’avons aucun moyen de les contrôler. C’est à nous de faire notre bonhomme de chemin. Mettre en place un marquage individuel ? À Paris (1-1, en août dernier), nous avons joué avec le même style de jeu que Marseille hier. Et nous avons aussi montré d’autres choses les mois passés, cela dépend des circonstances et des disponibilités des joueurs. On verra pour samedi, je ne vais pas révéler notre façon de jouer. Ce que je peux dire uniquement, c’est que nous allons jouer pour gagner, et c’est un gros défi qui nous attend. »

La série d’au moins un but marqué sur les 32 derniers matches de l’AS Monaco

« C’est important pour moi parce que j’aime le style de jeu offensif. J’aime avoir des joueurs qui sont de vrais gagnants, qui ne jouent pas seulement pour freiner l’adversaire, des joueurs qui croient beaucoup en eux et qui essaient toujours de gagner les matches. Les stats comme ça sont aussi le fruit de ça. Mais ce n’est jamais une garantie, et certainement pas contre des équipes comme le Paris-SG. »