Opposé à l’OM en huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG a connu une nouvelle désillusion. Les Parisiens se sont, en effet, inclinés sur le score de 2-1 et ont affiché un visage très inquiétant en vue de la suite de l’exercice en cours.

Avec notre partenaire, l’application OneFootball, nous vous proposons un focus sur cette rencontre et sur l’adversaire du Paris Saint-Germain !

Une triste séquence

Décidément, les chocs ne réussissent pas à Lionel Messi et ses partenaires depuis la période post-Coupe du monde. Car oui, que ce soit face au RC Lens, au Stade Rennais et, donc, l’Olympique de Marseille, les Rouge et Bleu ont déçu. Pire, ils ont semblé perdu sur un plan tactique et physique. Résultat des courses, on a du mal à envisager le reste de ce mois de février de tous les dangers d’une manière sereine, loin s’en faut. Surtout que ce samedi (17h00, Prime Video) c’est un nouveau gros choc qui attend les hommes de Christophe Galtier sur la pelouse du stade Louis II.

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le PSG se rend donc en terrain hostile pour y défier l’AS Monaco. Et là encore, il s’agira d’un vrai test. Après une passe assez délicate, les Monégasques alignent les bonnes prestations depuis de longues semaines désormais. À tel point qu’ils se placent quatrième avant ce match, à dix points du leader rouge et bleu. Il n’y a qu’à voir leurs derniers résultats au sein de l’élite hexagonale pour s’en convaincre, eux qui n’ont plus connu le goût de la défaite depuis le 13 novembre dernier, soit une série de sept matches sans revers (5 victoires et 2 nuls). Des statistiques que vous retrouverez en détails du côté de notre partenaire OneFootball. Mais surtout, en-dehors des résultats purs et durs, le club du Rocher sera difficile à manœuvrer de par sa faculté à trouver des brèches grâce à ses individualités et à une vraie force dans les transitions rapides. Ajoutez à cela un entrejeu très solide et une défense pas toujours au beau-fixe mais incroyablement efficace dans le jeu aérien, et vous comprenez que l’ASM a de vraies qualités à faire valoir. Des qualités qui pourraient bien contrarier le club de la capitale.

Kylian Mbappé au Stade Louis II

Des choix qui seront révélateurs

On a eu tout le loisir de l’observer, le PSG a toutes les difficultés du monde devant un adversaire qui joue avec une réelle intensité. Cette fois-ci, à trois jours de la réception du Bayern Munich, les Parisiens se doivent d’apporter une réponse si ce n’est de haute volée, à minima convenable. Le tout sera de se rassurer un maximum. Il sera intéressant, dancs cette optique, de voir comment Christophe Galtier articulera son XI de départ. Car oui, Lionel Messi, touché aux ischios-jambiers face à l’OM, ne pourra être de la partie, tout comme Kylian Mbappé bien évidemment. De ce fait, seul Neymar, tout juste revenu de blessure lui aussi, est disponible sur la triplette initiale. Et quand on admire ce tableau, on se rend vite compte que le banc offensif rouge et bleu est très limité. Hugo Ekitike, Neymar Jr, Carlos Soler et Vitinha, récemment replacé comme un meneur de jeu, sont les seules cartouches valables. Ismaël Gharbi pourrait également postuler, mais le titi reste encore jeune et le voir être titularisé parait quelque peu indécis.

Warren Zaire-Emery contre Angers ©CanalSupporters

Pour prendre la situation dans son ensemble, est-ce que Christophe Galtier décidera de faire souffler ses futurs titulaires face au Bayern ? En ce sens, des éléments tels qu’El Chadaille Bitshiabu, ou Warren Zaïre-Emery pourraient avoir un coup à jouer. L’organisation que choisira le coach francilien sera très révélatrice de ses intentions. Avec huit points d’avance sur son plus proche poursuivant, le club de la capitale garde un matelas assez confortable et un nouveau faux-pas ne serait pas rédhibitoire, du moins sur un plan comptable. Une chose est sûre : la tendance actuelle n’est clairement pas positive et un sursaut est attendu. Le PSG joue sa saison durant ce mois de février et force est de constater que les choses ne sont pas vraiment parties du bon pied.

Tous les éléments utilisés dans cet article peuvent être retrouvés sur l’application de notre partenaire OneFootball ! Retrouvez-y également les scores des matchs de toutes les compétitions en Live, des matchs diffusés en direct ou encore des quizz !