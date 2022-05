Montpellier / PSG : Annoncez votre pronostic

Le PSG affronte Montpellier ce soir (21h00, Prime Video) dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Di Maria sont du voyage en terre héraultaise. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé voudra poursuivre sa très bonne saison et se rapprocher encore un peu plus des titres de meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue 1. Cette performance serait une première dans l’histoire du championnat de France.

Alors, vous, les CSiens, comment sentez-vous ce match entre le PSG et Montpellier ? Livrez votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Dimanche dernier, les Rouge & Bleu ont concédé un nouveau match nul en championnat, le troisième de suite, et cette fois-ci face à Troyes (2-2). Cactus a été le seul à le trouver ici. GG à toi et bonne chance aux autres pour votre prono du jour.