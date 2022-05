PSG / Troyes – Annoncez votre pronostic

Le PSG affronte Troyes ce soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absent des deux derniers entraînements collectifs, Lionel Messi est apte pour l’affrontement contre les Troyens. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé voudra poursuivre sa très bonne saison et se rapprocher encore un peu plus des titres de meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue 1.

Alors, vous, les CSiens, comment sentez-vous ce match entre le PSG et Troyes? Livrez votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Vendredi dernier, les Rouge & Bleu ont concédé un match nul spectaculaire sur la pelouse de Strasbourg (3-3). Un score que personne n’avait annoncé ici.