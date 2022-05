PSG / Troyes – Kylian Mbappé sous la menace

Ce dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG accueille l‘ESTAC Troyes dans son antre du Parc des Princes. Déjà champions de France, les Rouge et Bleu tenteront de glaner un succès en proposant un spectacle de qualité à leurs supporters face à un adversaire qui joue encore sa peau au sein de l’élite hexagonale. Un match qui sera l’avant-dernier au Parc des Princes pour les Parisiens dans cette saison 2021-2022 et qui pourrait bien être le dernier pour un certain Kylian Mbappé.

En effet, lors de cette réception du promu troyen, Kylian Mbappé devra particulièrement faire attention. Car oui, en cas de carton jaune, le numéro 7 se verra suspendre pour la toute dernière rencontre des hommes de Mauricio Pochettino, le 21 mai prochain, face au FC Metz pour accumulation de cartons jaunes (3 en moins de 10 matches). L’opposition face au Montpellier HSC comptant pour la 37e journée de Ligue 1 étant un déplacement, il jouera ainsi ce dimanche soir son ultime match de la saison, et pourquoi pas de son aventure en Rouge et Bleu s’il décide de ne pas parapher de nouveau bail, dans l’enceinte francilienne en cas d’avertissement. Un autre joueur du PSG se trouve également sous la menace, Marco Verratti. Pour sa part, Neymar Jr est, lui, d’ores et déjà suspendu face au MHSC pour le même motif.