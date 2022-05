Montpellier / PSG : Le groupe parisien avec Gassama

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le Montpellier Hérault et le PSG s’affrontent – au Stade de la Mosson – dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Et pour cet ultime déplacement de la saison, le club de la capitale voudra mettre fin à sa série de trois matches nuls consécutifs (RC Lens, RC Strasbourg et Troyes). En face, le MHSC n’a plus rien à jouer en cette fin de championnat (13e avec 43 pts). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de six joueurs : Abdou Diallo (reprise), Leandro Paredes (entraînement individuel), Julian Draxler (réathlétisation), Mauro Icardi (réathlétisation), Presnel Kimpembe (suspension) et Neymar Jr (suspension).

Des Titis présents dans le groupe

Mais, Mauricio Pochettino pourra compter sur ses joueurs cadres, Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé. À cela s’ajoute la présence des Titis souvent présents avec l’effectif professionnel : Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou Xavi Simons. Présent à l’entraînement collectif du PSG ce vendredi, Djeidi Gassama est également appelé pour ce déplacement dans l’Hérault. Voici ci-dessous le groupe des Rouge & Bleu pour affronter le Montpellier Hérault.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier

: Donnarumma, Navas, Letellier Défenseurs : Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Nuno Mendes

: Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Nuno Mendes Milieux : Verratti, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Gharbi, Michut, Gueye

: Verratti, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Gharbi, Michut, Gueye Attaquants : Messi, Mbappé, Di Maria, Gassama

Rappel du point médical