Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de la Mosson pour y affronter Montpellier dans le cadre de l’avant-dernière de la saison de Ligue 1. À la veille de cette rencontre contre les Montpelliérains, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le match de demain, le mercato, des possibles tests en vue de la saison prochaine, la gestion des gardiens, Donnarumma….Extraits choisis.

Les matches à l’extérieur (PSG TV)

« C’est toujours difficile à l’extérieur. Je pense que chaque match qu’on a joué à l’extérieur était une bonne expérience, avec les fans. Chaque match à l’extérieur, l’ambiance était incroyable. Parfois, les circonstances lors de certains matchs à l’extérieur n’étaient pas les meilleures pour être concentrés. Parfois, on était concentrés sur la Ligue des champions, ou les circonstances ont pu affecter notre jeu. Mais on a gagné le championnat, c’est le plus important, on a atteint ce qu’on voulait. Je pense que la saison en Ligue 1 était bonne.«

Le match sans enjeu contre Montpellier

« Je crois que le plus important est de se battre dans tous les cas. C’est une question d’honneur, de gagner, donner une bonne image, être professionnel et donner la sensation que le football se joue pour la fierté. Il faut avoir ça demain.«

Les autres clubs recrutent, le PSG en retard ?

« Non, chaque club travaille de la manière qu’il souhaite. Le Paris Saint-Germain a sa stratégie et doit la suivre. Je crois que personne n’est en avance ou en retard, il faut juste savoir où on va. Il ne faut pas comparer le PSG avec les autres clubs. La fin de saison arrive et le club travaille déjà pour la saison prochaine.«

Des essais contre Montpellier ?

« On a changé de système sur les derniers matches. Mais ce n’est pas non plus le moment de chercher beaucoup de choses différentes. Il faut terminer de la meilleure manière. On a une responsabilité, 90% de nos joueurs doivent rester compétitifs pour rejoindre leurs sélections nationales après la fin du championnat.«

La situation des gardiens

« Je ne sais pas ce qu’a dit Gigio. Je n’ai pas entendu, je préfère dans ce type de situations entendre les joueurs car il y a toujours des nuances dans ce qui est dit. Mais dans tous les cas, le club prendra la décision de ce qui est le mieux, comme l’été dernier en faisant signer Gigio en ayant Navas, Rico, Letellier et d’autres jeunes. C’est le club qui décidera et chacun ensuite aura son opinion. C’est possible que rien ne change, c’est possible aussi que quelque chose change. Le club décidera en faisant au mieux pour l’équipe.«

La préparation du mercato

« Le travail se fait pendant la saison, on découvre des joueurs, on voit les profils, on voit les possibilités d’incorporation qui peuvent améliorer l’équipe. Il y a ensuite une période où se font les départs et les arrivées. Mais c’est un travail qui se fait en parallèle de la compétition. Le plus gros du travail est fait durant la saison. »

Une annonce particulière de Mbappé pendant la cérémonie des Trophées UNFP

« C’est une question pour Kylian. J’espère que non. parce que le reste du club, on sera au Qatar. S’il y a une communication, on espère qu’elle sera positive pour le club. Mais dans tous les cas, c’est une question pour lui.«

Ce qu’il a manqué pour atteindre tous les objectifs

« En Coupe de France, on a perdu aux penaltys, on dit souvent que c’est une loterie et on a eu la malchance de ne pas passer. On a eu aussi des compromis à faire avec des joueurs internationaux. Concernant la Ligue des champions, qui est toujours l’objectif du club, je crois que quand on voit les trois dernières éliminations en huitièmes, en quarts et en demi-finales, le club le plus proche d’éliminer le Real Madrid, c’était nous. On a eu une mauvaise période qui ne nous a pas permis de continuer dans la compétition. On a été tout près mais ça nous a échappé. Mais le plus important est de continuer à essayer et de revenir. Le plus important ce n’est pas d’échouer, c’est de continuer à essayer. Après l’élimination, on a eu un match compliqué mais ensuite on a su gagner le championnat. Il faut aussi le souligner.«

Fait partie du processus de décision ?

« Je suis l’entraîneur, non ? C’est une question évidente. Je suis l’entraîneur et je fais partie du club, comme tous ceux qui travaillent au sein de l’entité. Je fais partie de l’organigramme et je suis impliqué dans le processus de décision. »