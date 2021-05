Kombouaré : “Je continue de croire au PSG, jusqu’au bout !”

Dimanche, trois clubs peuvent encore être champions. Lille leader, compte un point d’avance sur le PSG, et trois sur Monaco. Antoine Kombouaré, légende du PSG, qui se bat sur le maintien avec Nantes, a été interrogé sur la course au titre en conférence de presse. Et le Kanak pense toujours que les Rouge & Bleu seront champions. “Je continue de croire au PSG. Jusqu’au bout ! Si c’est Lille qui gagne je serai super content pour mon copain Christophe Galtier. Je le féliciterai car être champion devant le PSG… Mais ils ne sont pas encore champions! Je peux vous dire qu’il se dit: “on n’est pas champion. C’est que le meilleur gagne.“