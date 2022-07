Le PSG est en passe de signer sa troisième recrue du mercato estival 2022. Après Vitinha et Hugo Ekitike, les Rouge & Bleu ont décidé de renforcer leur secteur défensif avec la prochaine arrivée de Nordi Mukiele. En effet, le latéral droit de 24 ans devrait parapher un bail de cinq ans avec les Rouge & Bleu et pourrait notamment prendre part au voyage à Tel-Aviv pour le Trophée des champions en fin de semaine. Mais avant cela, le joueur du RB Leipzig doit passer sa visite médicale avant d’apposer sa signature sur son nouveau contrat. Et une nouvelle étape confirme un peu plus l’arrivée imminente de Nordi Mukiele au PSG.

Mukiele remercie le RB Leipzig

En effet, ce lundi soir, le futur ex-joueur du RB Leipzig a remercié le club allemand, qu’il avait rejoint en 2018, via un message sur ses réseaux sociaux : « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m’avez fait me sentir chez moi dès le premier jour de mon arrivée et c’est le cœur lourd que je pars aujourd’hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées au club, qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L’histoire que nous avons construite est aussi la vôtre. À mes frères sur le terrain, gardons cet héritage vivant. Aux entraîneurs et au staff que j’ai eu durant ces quatre saisons: merci. Avec vous, j’ai découvert le plus haut niveau du football. Aujourd’hui, je suis un meilleur joueur mais aussi un meilleur être humain et j’ai pu réaliser certains de mes rêves personnels aussi grâce à vous. »

Le PSG et le RB Leipzig ont finalisé les derniers détails du transfert

Reste désormais à savoir quand le joueur sera officiellement un joueur du PSG. Attendu à Paris ce lundi soir, Nordi Mukiele devrait passer ses tests médicaux ce mardi. Les deux clubs ont trouvé un accord et « ont signé les documents pour le transfert de Nordi Mukiele », rapporte Fabrizio Romano. De son côté, le journaliste de L’Equipe – Loïc Tanzi – donne plus de précision sur le rôle que devrait occuper l’international français (1 sélection) chez les Rouge & Bleu. Pour la direction parisienne et Christophe Galtier, l’ancien Montpelliérain devrait occuper le rôle de latéral droit mais pas seulement. Le natif de Montreuil pourra également se montrer utile dans la défense à trois que souhaite mettre en place le coach parisien.

Statistiques 2021-2022 de Nordi Mukiele*

Bundesliga : 28 matches disputés (1.844 minutes) – 1 but et 4 passes décisives

Ligue des champions : 6 matches disputés (485 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

Ligue Europa : 1 match disputé (3 minutes)

Coupe d’Allemagne : 2 matches disputés (149 minutes)

*Source : Transfermarkt