Si le PSG se montre actif sur le mercato dans le sens des arrivées, les dirigeants parisiens éprouvent quelques difficultés à vendre certains éléments de leur effectif. Malgré une large liste de joueurs jugés indésirables, aucune avancée significative n’a lieu pour réduire le groupe parisien. Mais un joueur occupe l’actualité parisienne ces derniers temps : Leandro Paredes. Encore sous contrat jusqu’en 2024 (une prolongation automatique d’un an a été activée selon L’Equipe), l’Argentin de 28 ans arrive à un moment charnière de sa carrière. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en janvier 2019, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable. Réticent à l’idée de quitter le PSG par le passé, Leandro Paredes serait aujourd’hui ouvert à l’idée d’un départ à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

Négociations entamées entre Paredes et la Juventus

Et comme rapporté par de nombreux médias ces dernières semaines, la Juventus Turin et Massimiliano Allegri seraient intéressés par le profil du milieu parisien. En effet, le coach de la Juve veut apporter de la technique dans son entrejeu mais devra attendre le départ d’Aaron Ramsey et/ou Arthur avant d’envisager une arrivée de l’Argentin dans le Piémont. Ces probables départs permettraient de libérer de la masse salariale et de la place dans un secteur de jeu bien fourni. Et selon TyC Sport, le club italien et l’entourage du joueur se montrent optimistes concernant un transfert. La Juventus aurait même entamé les négociations avec Leandro Paredes afin de s’attacher ses services. « Tant à Turin que dans l’entourage de Paredes, on est optimiste quant à l’aboutissement des négociations », rapporte le média argentin. Une décision est notamment attendue la semaine prochaine, toujours selon TyC Sport.

À la Juventus, Leandro Paredes pourra retrouver son ami et ancien coéquipier du PSG, Angel Di Maria. Reste également à savoir si la récente blessure au genou de Paul Pogba (une absence estimée à deux mois selon certains médias italiens) pourrait accélérer les négociations. De son côté, le milieu du PSG retrouverait un championnat qu’il connait bien après des expériences au Chievo Verone, à l’AS Roma et à Empoli. Pour rappel, selon Goal, les dirigeants parisiens attendraient au minimum 20M€ pour lâcher leur international argentin.