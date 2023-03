PSG Nantes

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG et le FC Nantes s’affrontent dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Et tout comme Christophe Galtier, Antoine Kombouaré sera privé de certains éléments.

Le FC Nantes enchaîne les rencontres depuis quelques semaines. Avec sa double confrontation face à la Juventus Turin en Ligue Europa et sa qualification en demi-finales de Coupe de France, les Canaris ont enchaîné les rencontres tous les trois-quatre jours. Un rythme inhabituel pour les Nantais et qui se fait ressentir sur la condition physique de certains joueurs. En effet, tout comme Christophe Galtier, Antoine Kombouaré sera privé de certains éléments importants pour le déplacement à Paris.

Quatre absences au FC Nantes, Pallois de retour

En effet, deux nouveaux joueurs se sont rajoutés à la liste des absents. En plus de Charles Traoré (cuisse) et Quentin Merlin (adducteurs), l’ancien coach des Rouge & Bleu devra se passer de son défenseur Sebastien Corchia (malade) et surtout de sa recrue hivernale, Andy Delort, touché au mollet lors du quarts de finale de Coupe de France face au RC Lens en milieu de semaine. En revanche, Nicolas Pallois fait son retour dans le groupe, après une petite blessure au genou. Voici ci-dessous le groupe des 20 Nantais convoqués pour affronter le PSG.

Le groupe du FC Nantes