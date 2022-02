Nantes / PSG – Annoncez votre pronostic

Le PSG sort d’une rencontre très intense ce mardi avec un succès précieux glané face au Real Madrid dans son antre du Parc des Princes sur la plus petite des marges. Une victoire 1-0 pour le compte du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui va peut-être enfin lancer la saison des Rouge et Bleu d’un point de vue collectif. En tout cas, les hommes de Mauricio Pochettino remontent sur le pont ce samedi soir lors d’un déplacement sur la pelouse du FC Nantes pour la 25e journée de Ligue 1 (21h00, Canal Plus Décalé & Prime Video).

Bien installé en tête du championnat hexagonal, le club de la capitale aura à cœur de maintenir ses 13 unités d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Olympique de Marseille, et ce, face à une équipe du FC Nantes qui réalise un exercice bien plus intéressant que le précédent. Et à deux heures du coup d’envoi de cette partie, comment sentez-vous cette confrontation face aux Canaris ?

On vous propose aussi encore plus de fun pour ce match avec notre nouveau partenaire ZEBet ! Voici les côtes que nous vous avons trouvé et qui s’avère être intéressante par rapport à notre analyse :

Mais pour encore plus de choix, nous vous invitons à découvrir la plateforme et à profiter du bonus de bienvenue qui s’élève jusqu’à 150 euros avec notre code promotionnel : CS150

Livrez-nous votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous.

Ce mardi, seul l’un d’entre vous avait trouvé le score exact de PSG / Real: dva18. Bravo à lui.