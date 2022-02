Stats CS – Histoire et statistiques autour de Nantes / PSG

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé et Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Sergio Ramos (mollet) et Leandro Paredes (adducteur) manquent à l’appel. L’entraîneur argentin pourrait réaliser trois changements par rapport à son onze qui a battu le Real Madrid. Keylor Navas retrouverait les buts, Idrissa Gueye reprendrait sa place dans le coeur du jeu et Neymar accompagnerait Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque en lieu et place d’Angel Di Maria. À quelques heures de cette affiche, petit historique de cette confrontation.

L’historique en faveur du PSG

Le PSG et Nantes s’affrontent pour la 102e fois de leur histoire. Le bilan est en faveur des Rouge & Bleu avec 49 victoires, 23 nuls et 29 défaites. Quand on se penche uniquement sur les rencontres en Ligue 1, les deux équipes se sont jouées 87 fois pour 40 victoires parisiennes, 20 nuls et 27 succès nantais. Lors de ces 87 matches, le club de la capitale a marqué 117 buts pour 91 encaissés. Au stade de la Beaujoire, il y a eu 43 matches en championnat. Mais là, le bilan est plus équilibré. 15 victoires pour le PSG, 12 nuls et 16 victoires nantaises. Les Rouge & Bleu ont marqué 46 fois contre 53 pour les Canaris.

Un match spécial pour Lionel Messi

Lionel Messi a rejoint le PSG cet été – libre de tout contrat – après plus de 20 ans au FC Barcelone. La « Pulga » a eu du mal à trouver le chemin des filets en Ligue 1 avec les Rouge & Bleu. Il a fallu attendre son sixième match pour qu’il fasse trembler les filets en championnat. C’était le 20 novembre 2021 au Parc des Princes lors de la 14e journée de Ligue 1 contre… Nantes. À la 87e minute, trouvé par Kylian Mbappé sur le côté droit de la surface, l’Argentin s’approche de la surface se décale sur son pied gauche et déclenche une frappe dont il a secret qui termine dans le petit filet gauche d’Alban Lafont. La spéciale Messi ! Il aura dû attendre sept matches pour retrouver le goût du but en Ligue 1, contre Lille le 6 février dernier (1-5). Affronter de nouveau les Nantais, va-t-il permettre à l’international argentin de marquer encore et enfin lancer sa saison ? Réponse à 23 heures.

Antoine Kombouaré, un coach qui connaît bien le PSG

Ce soir, le PSG va affronter un entraîneur qu’il connaît bien en la personne d’Antoine Kombouaré. Le technicien kanak (58 ans) a joué pendant cinq ans chez les Rouge & Bleu (1990-1995). Il aura participé à 137 matches pour huit buts, dont le but victorieux contre le Real Madrid en quarts de finale retour de la Coupe de l’UEFA 1992-1993. Au tour précédent, il avait déjà marqué un but de la tête qui offrait la qualification contre Anderlecht. À la fin de sa carrière, au RC Paris, il a retrouvé le PSG en tant qu’entraîneur de l’équipe réserve le 1er juillet 1999. Il quittera son poste quatre ans plus tard (30 juin 2003). En 2008, il prendra place sur le banc de l’équipe première. Lors de sa première saison, il terminera 13e de Ligue 1 (12 victoires, 11 nuls, 15 défaites), éliminé par Guingamp en huitième de finale de Coupe de la Ligue mais remportera la Coupe de France en battant en finale l’AS Monaco avec un but de Guillaume Hoarau en prolongation (1-0 ; 105e). Antoine Kombouaré sera le premier coach de l’ère QSI. Mais malgré une première place et un titre honorifique de champion d’automne, il sera remercié et remplacé (22 décembre 2011) par Carlo Ancelotti… qui perdra le titre au profit de Montpellier pour trois points. Il a coaché 134 matches – sixième entraîneur avec le plus de match à la tête du PSG – pour 62 victoires, 37 nuls et 35 défaites.