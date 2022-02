Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le PSG et le FC Nantes s’affrontent – au Stade de la Beaujoire – à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Après leur victoire probante face au Real Madrid en Ligue des champions (1-0), les Rouge & Bleu voudront surfer sur cette belle performance face aux Canaris d’Antoine Kombouaré. De son côté, le club nantais (9e) voudra se rapprocher des places européennes (à deux points du cinquième, le Stade Rennais).

Et pour cette rencontre, l’ancien joueur et coach du PSG peut compter sur un groupe quasi au complet avec le retour de Kalifa Coulibaly, qui était absent depuis sa participation avec le Mali à la CAN. Seuls Samuel Moutoussamy (ischio-jambiers) et Fabio (cheville) manquent à l’appel. À noter la présence de quelques anciens Parisiens passés par le centre de formation ou l’équipe réserve : Rémy Descamps, Sébastien Corchia, Roli Pereira De Sa, Jean-Kévin Augustin et Kalifa Coulibaly. Voici ci-dessous le groupe des 20 Nantais convoqués pour ce match face au PSG.

Le groupe du FC Nantes