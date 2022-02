Depuis le succès du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0), un joueur est au centre des critiques malgré la victoire parisienne : Leo Messi. En effet, les avis divergent autour de la prestation de l’attaquant de 34 ans. Si certains estiment que la Pulga a participé à la belle performance de son équipe, d’autres pensent que l’ancien Barcelonais est passé à côté de son match, notamment avec son pénalty raté face à Thibaut Courtois. De son côté, l’ancien Parisien, Mickaël Madar, a tenu à défendre l’Argentin.

« Trop exigeant avec Messi ? Oui, je pense. Je pense qu’on est vraiment trop dur. C’est un acharnement contre ce joueur que je n’arrive pas à comprendre. Je suis un peu gêné pour lui parce que je me dis qu’il arrive dans un nouveau club après avoir passé 13 ans dans le même club, qu’il essaye de s’acclimater et de revenir à son niveau, et il se fait critiquer tous les jours dans les journaux par rapport à ses performances… À un moment donné, il va se poser la question et se demander ce qu’il est venu faire ici. Pour moi, ce n’est pas logique et c’est un manque de respect vis-à-vis de ce joueur-là, qui est pour moi l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et ce que fait à l’heure actuelle la presse française à travers les journalistes et anciens joueurs… Quand j’entends dire que Messi ne sait pas tirer un corner ou ne veut pas les tirer, ça me rend fou. Comme le dit Pochettino, Messi c’est le football », a exposé Mickaël Madar sur le plateau du Late Football Club. « Après, bien sûr qu’on peut critiquer ses performances (…) mais tout n’est pas mauvais. Si vous regardez bien le match face à Madrid, Messi a raté beaucoup de choses c’est vrai, mais il a aussi fait beaucoup de bonnes choses. Il a bien participé à la victoire de son équipe. Depuis le début de saison, il n’a pas été parfait et on le sait, mais je pense qu’on est beaucoup exigeant. Pour moi, c’est une question de temps, d’acclimatation et d’être bien dans ses pompes. »