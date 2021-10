Le PSG s’est incliné face à Rennes ce dimanche en marge de la 9e journée de Ligue 1 (2-0). Une défaite qui annule les rêves d’une invincibilité en championnat et qui stoppe une série de 8 victoires consécutives. Mauricio Pochettino avait aligné tous ses meilleurs joueurs sur le terrain mais cela n’a pas suffi. Dans le Canal Football Club, Samir Nasri évoque la baisse du niveau de concentration des Parisiens après leur victoire face à Manchester City.

« Le niveau de concentration est un petit peu moins élevé après un gros match de Ligue des Champions. Jouer Rennes c’est un peu moins glamour que de jouer Manchester City et jouer juste avant de partir en sélection n’est pas facile non plus. Il y a aussi eu des changements au milieu de terrain. Pochettino n’a pas continué avec la même équipe que contre Manchester City. »