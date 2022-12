PSG : La date du retour de Marquinhos connue ?

Après la terrible désillusion vécue avec le Brésil lors de cette Coupe du Monde 2022, Marquinhos devrait retrouver le chemin de l’entraînement avec le PSG. Le staff Rouge & Bleu devrait procéder au cas par cas pour les retours au Camp des Loges afin de prendre en compte les situations des uns et des autres.

Les récentes déclarations du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sur le cas de Neymar, prouvent bien que le club de la capitale prend en compte les situations des uns et des autres concernant les retours à l’entraînement : « Ce n’est pas facile pour lui. J’ai parlé avec lui, j’ai parlé avec les coachs, du moral. J’ai parlé avec lui, il était triste, très triste. J’ai parlé avec son père aussi. C’est très dur pour lui« . Dans le même cas et le même bateau de la Seleçao que Neymar, Marquinhos est lui aussi concerné par les difficultés sur le plan mental. Cependant, le capitaine Rouge & Bleu devra vite se remettre la tête à l’endroit au moment de retrouver le Camp des Loges. Si la date de son retour n’a pas été officialisée, la compagne du numéro 5 du PSG, Carol Cabrino, a l’a dévoilé sur son profil Instagram. Cette dernière a répondu à un fan lui demandant si elle se rendra au Brésil prochainement : « On ne va pas au Brésil cette année ! Marquinhos reprend l’entraînement avec le PSG le 22 décembre« .