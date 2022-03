Kylian Mbappé a encore brillé avec l’équipe de France contre l’Afrique du Sud avec deux buts inscrits dont une frappe exceptionnelle en pleine lucarne. Le Français est le meilleur buteur français à son âge, et a pour ambition de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, lui est déjà 11e de ce classement. Pour Philippe Sanfourche, l’attaquant du PSG va dépasser Thierry Henry dans seulement quelques années, et même bien avant ses 30 ans !

« Mbappé vient d’inscrire 9 buts sur les 5 derniers matches ! Donc il ne va pas rester sur ce tempo jusqu’à la fin de sa carrière, mais on a beaucoup de matches par saison maintenant. Il peut y avoir 12-13-14-15-16 matches dans une saison. Si on se dit qu’il en marque 8 par saison, ce qui n’est pas complètement dingue, faites le calcul : dans 3 il y est ! Donc moi je vous le dis, et on va se donner une année de marge, à 27 ans Kylian Mbappé aura battu le record de Thierry Henry. Pas 29, mais 27 il aura battu ce record ! »