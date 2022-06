Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 21 juin 2022. Le board parisien proche d’un accord avec l’OGC Nice pour une arrivée de Christophe Galtier, le technicien français prépare déjà son futur staff technique, la méthode gagnante de Luis Campos et le clan Mbappé choqué par la dernière interview de Noël Le Graët.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque qu’un accord est en vue entre le PSG et l’OGC Nice pour l’arrivée sur le banc de touche parisien de Christophe Galtier. En effet, même s’il n’est pas encore le futur entraîneur du PSG, les négociations sont sur la bonne voie. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OGCN, l’indemnité de départ de Christophe Galtier devrait être légèrement inférieure aux 10M€ réclamés par la direction azuréenne. « De source niçoise, il ne s’agirait plus qu’une question de temps, mais on se veut aussi confiant que pressé d’en finir », rapporte L’E. Désormais, la date de l’officialisation de Christophe Galtier dépendra du départ de Mauricio Pochettino. Les négociations entre le club et l’avocat de l’Argentin se poursuivent et une annonce de départ est espérée d’ici jeudi. « L’accord pourrait être obtenu sur une indemnité avoisinant les 15 M€ » pour l’entraîneur argentin ainsi que son staff (Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino). Mais tant que les deux parties ne se sont toujours pas entendues sur l’indemnité de départ, le PSG ne pourra pas annoncer le successeur de Mauricio Pochettino.

De son côté, Christophe Galtier devrait bien être présent pour la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu le 4 juillet prochain, même si les aspects contractuels ne sont pas encore finalisés. En effet, à Paris, certains évoquent la gourmandise des dirigeants niçois dans ce dossier, ce qui pourrait donner la possibilité au board parisien « de regarder ailleurs, d’explorer d’autres pistes, comme une manière de mettre la pression sur le Gym. » En face, le club niçois ne compte plus vraiment sur Galtier et « préfèrera toujours renoncer à une légère partie de l’indemnité exigée au départ plutôt que de devoir verser deux ans de salaire. » En cas de départ de l’entraîneur champion de France 2021, l’OGCN aurait déjà un favori à sa succession en la personne de Lucien Favre.

Même si son arrivée au PSG n’est pas encore officielle, Christophe Galtier commence déjà à préparer son futur staff technique pour sa probable aventure parisienne. Il devrait ainsi s’entourer de ses adjoints présents avec lui à Nice et Lille lors des trois saisons précédentes, « même si le futur banc parisien conservera quelques personnes présentes sous l’ère Pochettino », précise le quotidien sportif. Ainsi son fidèle adjoint depuis 2015, Thierry Oleksiak, devrait faire partie de l’aventure. Arrivé à Nice l’été dernier, Isidre Ramon Madir, qui a connu des expériences au FC Barcelone, Watford et Valence, devrait être en charge de l’analyse vidéo.

De son côté, Luis Campos aura un rôle consultatif dans la composition du staff. Ainsi, la préparation physique pourrait être confiée à Pedro Gomez Piqueras, qui a travaillé au LOSC lors de la saison 2018-2019. Mais, d’autres pistes sont à l’étude. Déjà préparateur physique au PSG cette saison, « Nicolas Mayer, devrait prendre la tête du département performance du club dans sa globalité et donc conserver son emploi », rapporte L’Equipe. De plus, les départements de performance et médical pourraient s’unir afin d’avoir une meilleure collaboration avec le staff technique et les préparateurs physiques. Au poste d’entraîneur des gardiens, Gianluca Spinelli devrait retrouver sa place de numéro 1. Enfin, concernant le second adjoint de Christophe Galtier, le nom de João Sacramento est cité, même si les rapports entre les deux hommes se sont dégradés dernièrement. Ainsi, son compatriote portugais, « Jorge Maciel, aurait davantage les faveurs des pronostics. »

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la méthode de Luis Campos. Et le nouveau conseiller football du PSG impose « à ses collaborateurs une rigueur de tous les instants, et pas seulement sur le recrutement. » Son premier choix fort a été de reformer son duo avec Christophe Galtier, après leur période commune à Lille (2017-2020). De plus, le Portugais de 57 ans est un maître dans le recrutement. Alors que la reprise de l’entraînement arrive à grands pas (le 4 juillet), il a déjà bien avancé en tombant d’accord avec Vitinha. À cela s’ajoutent les dossiers Renato Sanches et Milan Skriniar. Ainsi, la méthode Campos commence à prendre forme et il applique la même méthode que lors de ses réussites à l’AS Monaco et le LOSC, « en s’appuyant sur une société de données au Portugal dont il est actionnaire et sur des scouts qui ont toute sa confiance », précise LP.

Mais au-delà du recrutement, Luis Campos reste omniprésent, même à distance, comme l’a déclaré l’ancien manager général du centre de formation du LOSC, Fernando Da Cruz : « Même quand il n’est pas là, on sent sa présence. Au-delà du recrutement il a mis les bases pour faire du Losc un club de très haut niveau en termes d’organisation. Le joueur n’avait qu’à penser aux entraînements et aux matchs. Tout était anticipé, et pour ça il doit s’appuyer sur des gens qui, en son absence, peuvent tenir la boutique. » Ainsi, en plus de Christophe Galtier, le Portugais pourrait compter sur l’ancien coordinateur sportif du LOSC, Olivier Gagne, afin de composer une équipe avec laquelle il a déjà connu une expérience commune.

Enfin, le quotidien francilien évoque les dernières tensions entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Et le clan du joueur aurait été choqué après la dernière interview du patron du football français, accordée ce dimanche au JDD. Mais les tensions entre les différentes parties sont assez fréquentes ces derniers mois. Le sujet principal de la discorde a été le refus de Kylian Mbappé de participer aux opérations sponsor des Bleus en mars dernier. Si les deux parties ont échangé depuis sur ce sujet, Kylian Mbappé regrette notamment que les discussions soient dévoilées en public par le président de la FFF. Concernant la dernière interview polémique de Noël Le Graët, « Kylian Mbappé et ses proches ont été très choqués », d’après les informations du Parisien. Le secrétaire général de SOS Racisme, Hermann Ebongue, s’est exprimé sur ce sujet : « Le Graët n’exprime aucune de compassion et n’apporte aucun soutien à Kylian Mbappé, alors qu’en tant que président de la Fédération il devrait être, en ce moment, encore plus offensif sur le plan de la lutte contre le racisme dans le football. »