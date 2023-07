Le 31 juillet est un jour clé dans le dossier Mbappé. Il ne reste au joueur que cette journée pour lever son année en option, chose qui ne devrait pas arriver. L’occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de réaffirmer sa position sur la question.

Le dossier Mbappé va vivre un nouveau tournant, puisque ce 31 juillet est synonyme de dernier jour pour lever l’année en option. Annoncé par différentes sources, l’international français ne devrait pas lever son option d’une saison et la posture du club reste inchangée : soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Comme l’explique le journaliste Santi Aouna, si le joueur décide de rester sans prolonger, alors la direction réaffirmera son autorité et décidera de ne pas le faire jouer de la saison. C’est la position qu’adopte le club, et le Français serait prêt à l’assumer. Le PSG pourrait donc officiellement mettre le joueur en vente dès le 1re août.

Toujours pas de mouvement du Real Madrid

Paris ne compte pas perdre son joueur gratuitement en attend un mouvement de la part du Real qui se fait timide. Une course contre la montre qui ne fait pas les affaires du club de la capitale. Mbappé entend bien toucher ses primes et le Real faire baisser le prix de la transaction. Ce qui est certain c’est que Nasser Al-Khelaïfi ne flanchera pas: une vente ou une prolongation ou la saison sur le banc.

