Kylian Mbappé est très en forme depuis plusieurs mois. Il affiche des statistiques impressionnantes avec le PSG et l’Equipe de France. Raymond Domenech est impressionné par l’attaquant.

Double buteur contre le Danemark, Kylian Mbappé compte déjà sept buts en 9 matches de Coupe du Monde. L’attaquant du PSG a aussi inscrit 31 buts avec la France, il n’est plus qu’à 20 réalisations du record de Thierry Henry et Olivier Giroud à seulement 23 ans. Autres statistiques impressionnantes, Mbappé reste sur 14 buts sur les 12 derniers matches des Bleus en plus de six passes décisives. Dans l’Équipe du Soir, ils se sont demandé laquelle était la plus impressionnante. Et pour Raymond Domenech, c’est la dernière citée.

« Mbappé est présent à chaque fois »

« C’est la réalité d’une continuité sur l’actualité. Il est là, il est présent à chaque fois. On sait comment il attaque, comment il va faire mais malgré ça, il est toujours-là, il marque et il est régulier, félicite l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France sur le plateau de l’émission sportive. Qu’est-ce que l’on demande à un attaquant ? C’est cette régularité dans les buts. Ce sont sur des phases comme ça que l’on voit et que l’on compte sur un attaquant. On sait qu’à tous les matches on peut s’appuyer dessus. Là, il est régulier, il marque.«