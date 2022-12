La Coupe du Monde au Qatar a fermé ses portes ce dimanche avec une magnifique finale entre l’Argentine et la France (3-3, 4 t.a.b à 2), qui a vu Lionel Messi et ses coéquipiers de l’Albiceleste réaliser leur rêve d’enfant. Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, a tenu à saluer l’organisation de ce Mondial par son pays.

La Coupe du Monde au Qatar a sacré l’Argentine lors d’une finale exceptionnelle entre l’Albiceleste et la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Présent dans l’organisation de ce Mondial, Nasser al-Khelaïfi – le président du PSG – s’est dit ravi de ce mois de compétition et estime que cette Coupe du Monde au Qatar était l’une des meilleures voire la meilleure de l’histoire. « Je suis très fier de l’organisation, on a montré que le Qatar pouvait organiser la meilleure compétition du monde, on a montré à tout le monde qu’on peut faire. La meilleure finale de l’histoire de la Coupe du monde je pense« , assène Nasser al-Khelaïfi dans des propos relayés par RMC Sport.

Il évoque l’avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé

Le dirigeant du PSG a aussi expliqué être triste pour son joueur, Kylian Mbappé, mais heureux pour Lionel Messi. « Je suis triste pour la France, en tant que président d’un club français. Triste pour Kylian, qui a fait un match plus que parfait. Si cela avait été moi, j’aurais donné deux coupes, une pour Kylian, une pour Leo. C’était difficile pour moi, je suis français. Mais je suis aussi content pour Leo, c’est la cerise sur le gâteau, il le mérite et Kylian a encore des années pour regagner une Coupe du monde. » Nasser al-Khelaïfi, qui souligne la forme des joueurs du PSG lors de ce Mondial. « Comme club, on a cassé les records, le PSG est celui qui a le plus marqué. On est fiers d’eux, d’Hakimi aussi avec cette demi-finale du Maroc. » Avant de conclure sur l’avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Garder Mbappé et Messi? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde. Je ne veux pas dire n’importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du monde. »