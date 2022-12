Proposition dans les prochaines semaines du PSG pour Messi ?

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a expliqué qu’il penserait à son futur à l’issue de la Coupe du Monde. Satisfait de son début de saison, le PSG aimerait le prolonger et devrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Après une première saison compliquée sous le maillot du PSG, Lionel Messi a retrouvé son niveau depuis le début de l’exercice 2022-2023. Actuellement à la Coupe du Monde avec l’Argentine, il va jouer la finale contre la France demain après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1). Lors de ce Mondial, son dernier, il est l’un des meilleurs joueurs de la compétition et le meilleur buteur à égalité avec son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Ce samedi, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a fait un point sur l’avenir de la Pulga.

Selon ce dernier, le PSG devrait revenir à la charge dans les prochaines semaines avec une nouvelle offre de prolongation de contrat. Tout le monde au club aimerait que Lionel Messi poursuive l’aventure à Paris pour encore au moins un an. Fabrizio Romano rappelle que l’international argentin (35 ans) prendra sa décision pour son futur en début d’année 2023. Le PSG va pousser pour le convaincre de rester alors que l’Inter Miami aimerait aussi le recruter. Le journaliste conclut en expliquant que rien n’a été convenu entre le joueur et le club de MLS, comme cela avait pu être avancé dans la presse ces dernières semaines.

Paris Saint-Germain will make their proposal to Lionel Messi in the next weeks. All the people into the club want Leo to stay and continue at least for one more year. 🔵🔴🇦🇷 #PSG

Messi will decide in 2023, PSG will push after Inter Miami approaches (but nothing was agreed). pic.twitter.com/JSJe3G5Xlz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2022