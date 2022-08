Après une saison avec une alternance au poste de gardien de but entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas, le nouveau coach du PSG, Christophe Galtier, a décidé d’instaurer une hiérarchie claire pour cet exercice 2022-2023. Ainsi, le portier italien est désormais le gardien titulaire des Rouge & Bleu, reléguant ainsi l’international costaricien sur le banc. Face à cette situation, Keylor Navas, encore sous contrat jusqu’en juin 2024, n’est pas fermé à l’idée d’un départ et la piste du Napoli est activée depuis plusieurs semaines. Mais actuellement, le portier de 35 ans est toujours un joueur du PSG à une dizaine de jours de la fermeture du mercato.

Navas toujours à l’infirmerie

Le portier du PSG était notamment absent du déplacement à Lille ce dimanche en raison d’une douleur lombaire. Dans son communiqué de samedi, le club de la capitale avait précisé que son gardien allait rester « en soins au Centre d’Entraînement » et qu’un « nouveau point sera fait dans 48h. » Et ce lundi, L’Equipe nous donne des nouvelles du triple vainqueur de la Ligue des champions. Alors que les discussions se poursuivent avec le SSC Napoli pour une arrivée en Italie, Keylor Navas continue ses soins au Camp des Loges ce lundi, rapporte le quotidien sportif via son site internet. « Un point complet sera fait mardi avec le staff médical pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure », précise L’E.