Négociations entre le PSG et l’AC Ajaccio pour Teddy Alloh

À trois semaines de la fermeture du mercato estival, le PSG doit accélérer dans son opération dégraissage. Cependant, les joueurs écartés ne croulent pas sous les offres d’autres clubs et les dirigeants parisiens doivent se montrer patients pour se séparer de quelques joueurs aux salaires conséquents. Mais en attendant, le board des Rouge & Bleu peut amasser quelques liquidités avec la vente des Titis. En effet, après la vente de Thierno Baldé à l’Estac, Arnaud Kalimuendo devrait bientôt rapporter plus de 20M€ à son club formateur grâce à son départ au Stade Rennais. Et un autre jeune pourrait quitter le PSG dans les jours à venir.

Ajaccio veut recruter Teddy Alloh

Après avoir pris des premiers renseignements au sujet de Teddy Alloh, sous contrat jusqu’en 2023, l’AC Ajaccio est passé à l’étape supérieure. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le promu de Ligue 1 a entamé des négociations avec le PSG pour le transfert du latéral gauche de 20 ans. Après un prêt concluant à Eupen lors de la seconde partie de saison 2021-2022, Teddy Alloh pourrait ainsi connaître sa première expérience en Ligue 1, lui qui n’est jamais apparu en match officiel avec le maillot du PSG.