Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier a décidé d’instaurer un système en 3-4-1-2. Un schéma de jeu qui met en valeur le profil de certains joueurs comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Lionel Messi. Concernant la défense à trois, le coach parisien a associé Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Mais, cela sera trop juste pour répondre aux objectifs de la saison surtout face à l’incertitude autour de l’état physique du défenseur espagnol qui a enchaîné les pépins physiques depuis deux ans. De plus, Abdou Diallo et Thilo Kehrer ont été placés sur la liste des transferts. En ce sens, le board parisien cherche à renforcer son arrière-garde et a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Cependant, le dossier du défenseur de l’Inter stagne depuis deux mois en raison de l’intransigeance des Nerazzurri qui demanderaient au moins 70M€ pour leur Slovaque de 27 ans dont le contrat prend fin en 2023. Mais, Luis Campos a déjà un plan B en tête.

Mohamed Simakan, plan B du PSG en défense

Comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, les dirigeants parisiens restent optimistes pour la venue de Milan Skriniar et « Christophe Galtier ne cache pas, en privé, une forme d’optimisme sur ce dossier. » Mais, en cas d’échec, Luis Campos étudie d’autres pistes et pourrait faire rapatrier un ancien joueur de Ligue 1. En effet, l’ex du RC Strasbourg, Mohamed Simakan, serait dans le viseur du PSG et se présente comme une solution alternative au dossier Milan Skriniar. Actuellement au RB Leipzig, le défenseur de 22 ans – sous contrat jusqu’en juin 2026 – s’est imposé au sein de la défense allemande (40 matches toutes compétitions confondues). Aux yeux de la direction parisienne, le natif de Marseille possède certains atouts. Premièrement, il a des aptitudes athlétiques de très haut niveau. Ensuite, il correspond à la politique de rajeunissement de l’effectif que souhaite instaurer le PSG. Et enfin, il maîtrise parfaitement le système à trois défenseurs aussi bien en tant qu’axial que piston droit. De plus, son statut de joueur français n’est pas à négliger pour la liste UEFA.

Le RB Leipzig demande 40M€

Les Rouge & Bleu entretiennent des bonnes relations avec le RB Leipzig notamment avec le récent recrutement de Nordi Mukiele. De son côté, « le club allemand valorise son joueur à quelque 40 M€ et n’est pas totalement fermé à une vente » En ce sens, « des premiers échanges ont eu lieu », précise Loïc Tanzi. Mais afin de faire baisser le prix, le club de la capitale serait prêt à intégrer des éléments défensifs dans le balance, ce qui permettrait par la même occasion de satisfaire la condition des Die Bullen qui souhaitent avant tout trouver un remplaçant à Mohamed Simakan. À l’inverse des saisons précédentes où le board parisien se précipitait dans les dernières heures du mercato pour conclure quelques deals, « le PSG ne veut plus être pris de court si ses cibles prioritaires n’aboutissent pas. Derrière le plan A, il y a désormais toujours des plans B. »

Statistiques 2021-2022 de Mohamed Simakan*

Bundesliga : 28 matches disputés (2.008 minutes) – 1 but

: 28 matches disputés (2.008 minutes) – 1 but Ligue des champions : 4 matches disputés (295 minutes)

: 4 matches disputés (295 minutes) Ligue Europa : 2 matches disputés (180 minutes) – 1 passe décisive

: 2 matches disputés (180 minutes) – 1 passe décisive Coupe d’Allemagne : 6 matches disputés (529 minutes)

*Source : Transfermarkt