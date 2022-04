Le PSG a concédé le nul ce soir sur la pelouse du Parc des Princes (1-1) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Un nul qui permet au club de la capitale de s’offrir le titre de champion de France, le 10e de son histoire. Passeur décisif sur le but de Messi, Neymar s’est réjoui de ce nouveau titre.

« Je n’étais pas là, mais il y avait un peu de champagne dans le vestiaire! Mais je suis surtout content pour ce soir et le titre qui est le plus important, assène le Brésilien au micro de PSG TV. Oui, ce fut une saison longue et difficile avec tout ce qu’il s’est passé. Mais aujourd’hui, on a réussi à gagner le championnat, c’était vraiment important pour nous. Maintenant, nous avons besoin de respirer, de calmer nos esprits, ce qui est le plus important.«