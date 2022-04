Pochettino : « Nous devons donner de la valeur à ce titre »

Ce samedi 23 avril 2022, le PSG est officiellement devenu champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Rouge & Bleu sont désormais le club – à égalité avec Saint-Etienne – le plus titré de Ligue 1. Mauricio Pochettino est ravi d’avoir pu offrir ce nouveau titre au club.

« Je suis vraiment content d’avoir remporté un autre titre pour le club, de faire l’histoire avec ce 10e titre. C’est vraiment important pour le club, pour tout le monde et je suis vraiment heureux, se félicite Pochettino au micro de PSG TV. Oui ce n’est jamais facile quand on a une énorme déception en Ligue des champions mais l’équipe et les joueurs étaient vraiment professionnels et se sont battus pour gagner le championnat. Nous y sommes parvenus. Je pense que c’est vraiment important d’ajouter un autre titre pour le club. Nous sommes tellement heureux et nous devons donner de la valeur à ce titre.«