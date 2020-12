Lors du large succès du PSG sur l’Istanbul BB hier soir (5-1) – qui lui a permis de terminer en tête de son groupe – Neymar a époustouflé de son talent. Le numéro 10 parisien est impliqué sur les cinq buts avec notamment un triplé. Les deux autres buts ont été marqués par Kylian Mbappé qui a mis fin à sa disette d’un an dans la compétition européenne. Ce jeudi après-midi, l’UEFA a dévoilé le onze de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et dans cette dernière on retrouve Kylian Mbappé et Neymar. Le Brésilien qui est également en lice pour le titre du meilleur joueur de la journée mais également le plus beau but de cette dernière. Un onze dans lequel figure aussi l’ancien parisien Gianluigi Buffon.

Le XI de la 6e journée de phase de poules de C1 : Buffon (Juventus) – Ake (City), Sule (Bayern), Popov (Kiev), Hermoso (Atlético), Angelino (Leipzig) – Vormer (Bruges), Carrasco (Atlético) – Mbappé, Cristiano Ronaldo (Juventus), Neymar