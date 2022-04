Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 18 avril 2022. La victoire des Rouge & Bleu dans le 102 Classico face à l’OM, un choc sans saveur, la belle performance de Neymar Jr, un penalty contesté et les notes des Parisiens.

L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à l’OM (2-1) en titrant « Vraiment pas Classique. » Grâce à des réalisations de Neymar Jr et Kylian Mbappé, sur penalty, les Rouge & Bleu n’ont jamais été aussi près de leur 10e titre de champion de France, en comptant 15 points d’avance sur leur dauphin marseillais à six journées de la fin. Pourtant hier soir, le club parisien « est loin d’avoir reconquis ses supporters. » Dans un Parc des Princes privé de l’ambiance des Ultras, les hommes de Mauricio Pochettino ont livré une première mi-temps « sans rythme, sans envie, sans occasion aussi. C’était le premier contre le deuxième de la L1 mais cela ressemblait davantage à une confrontation entre le sixième et le septième du Championnat moldave », résume le quotidien sportif. Alors qu’ils avaient la possibilité de conforter leur place de dauphin et qu’ils restaient sur 8 victoires d’affilée, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont rien montré pour espérer un meilleur résultat avec seulement trois frappes en 90 minutes (contre sept pour le PSG).

Le quotidien sportif met en avant la prestation de Neymar Jr. Seul attaquant parisien dangereux hier soir, le numéro 10 des Rouge & Bleu a marqué un but et provoqué un penalty suite à une main de Valentin Rongier dans la surface. Mais, le Brésilien est apparu nerveux à plusieurs reprises et « a multiplié les accrochages avec les Marseillais, principalement Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. » Il a reçu un carton jaune pour contestation après une faute imaginaire sur le néo-international français. « Comment expliquer cette attitude de la part d’un joueur aussi expérimenté que lui (30 ans), qui a joué pléthore de matches à enjeu dans sa carrière ? Par une envie de bien faire dans ce match si particulier entre les deux meilleurs ennemis de L1 ? Peut-être. » Mais dans sa prestation d’ensemble, l’international auriverde a été au niveau en étant agressif dans le pressing et en se repliant défensivement. Il a été « le seul attaquant à la hauteur du rendez-vous, par son engagement et son impact (…) Un Neymar aussi enchanteur qu’il peut-être irritant », résume L’E.

L’Equipe revient aussi sur les prestations compliquées des deux gardiens – Gigio Donnarumma et Pau Lopez – lors de ce match. Le gardien parisien enchaînait une quatrième titularisation en L1 et disputait son premier Classico face à l’OM. Mais l’Italien traverse des moments difficiles depuis son erreur face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Face à des Olympiens assez inoffensifs (3 tirs dans le match), le vainqueur du dernier Euro « s’est incliné sur la seule frappe cadrée de l’OM à la conclusion d’une action où sa responsabilité est engagée. » En effet, le portier de 23 ans a mal négocié un corner et Duje Caleta-Car a profité d’un cafouillage dans la surface pour égaliser. Un manque de sérénité criant à l’image de sa sortie hors de la surface en fin de match.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 3 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Mendes 6 – Danilo 4, Verratti 5, Gueye 4 – Messi 4, Mbappé 4, Neymar 6

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire du PSG sur sa pelouse face à l’OM (2-1). Les Rouge & Bleu n’avaient plus connu la victoire au Parc des Princes face à leurs rivaux depuis octobre 2019. Et selon le prochain résultat de l’OM, conjugué à une victoire parisienne sur la pelouse de l’Angers SCO ce mercredi, les Parisiens peuvent être sacrés champion de France dans quelques jours. Dans une ambiance particulière, les deux formations n’ont pas livré un grand spectacle ce dimanche soir, « comme si la rencontre du leader et de son dauphin ne racontait plus rien, ni sur l’histoire de ce duel magnifique entre deux grands clubs français, ni sur la Ligue 1, sans relief. » Cependant, le penalty laissé par Neymar à Kylian Mbappé montre ce qu’est « une attitude d’équipe et de club » afin que le Français puisse conserver sa place de meilleur buteur du championnat.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la performance de Neymar Jr. « Le Brésilien a livré un match dense avec un but et beaucoup d’initiatives. Cela lui a permis de recevoir un bel accueil du public, alors qu’il avait été sifflé avant la rencontre. » Ce dimanche, il a inscrit son 98e but sous le maillot parisien en 140 matches disputés. Dans une rencontre importante, le numéro 10 a été inspiré en étant altruiste et en tentant des exploits individuels par moment. « Mais il s’est aussi montré combatif. Il n’a jamais rechigné à quelques replis défensifs. Malin, il a, comme les ultras, fait de Matteo Guendouzi son adversaire privilégié du soir. » Cependant, il ne pourra pas participer au prochain match face à l’Angers SCO ce mercredi en raison d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 3 – Hakimi 3, Marquinhos 7.5, Kimpembe 6, Mendes 6.5 – Danilo 4, Verratti 6, Gueye 4 – Messi 4, Mbappé 4.5, Neymar 7.5

Enfin, La Provence revient sur « le résultat » frustrant » pour les Marseillais et peste surtout contre l’arbitrage et le penalty accordé au PSG. Si quatre buts (3 pour le PSG et 1 pour l’OM) ont été justement refusés dans cette rencontre, le quotidien régional ne digère pas le penalty obtenu par les Parisiens suite à une main de Valentin Rongier. « Le cuir avait atterri sur le coude de Rongier, après avoir touché sa cuisse, avant de se retrouver ensuite entre les mains de Gerson, le tout de manière totalement involontaire, que ce soit pour l’un ou pour l’autre. » Pour La Provence, les Marseillais auraient au moins mérité de ramener le point du match nul (avec un seul tir cadré, rappelons-le) et ont prouvé qu’ils étaient au niveau pour la Ligue des champions, en cas de qualification pour la saison prochaine.