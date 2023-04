Un départ au sein du PSG Handball

Comme l’équipe masculine de football, le PSG Handball ne réalise pas sa meilleure saison depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Ce jeudi, le club de la capitale a annoncé le départ d’un des membres du staff à la fin de la saison.

Le PSG Handball reste sur sa plus grosse défaite depuis 10 ans contre Montpellier en demi-finale de la Coupe de France (33-20). Même s’il est encore en lice en quart de finale de l’EHF Champions League où il affrontera Kiel et en course pour le titre de champion de France, les Parisiens l’une de leurs plus mauvaises saisons depuis l’arrivée de QSI. Ils pourraient finir la saison sans titre. Ce jeudi, le club de la capitale a annoncé le départ prochain d’un membre du staff.

Raul Gonzalez va perdre son adjoint

Arrivé au PSG Handball en 2018, Jesus Gonzalez va quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. En cinq ans, l’entraîneur adjoint de Raul Gonzalez aura remporté quatre championnats de France (2019, 2020, 2021, 2022), une Coupe de la Ligue (2019), deux Coupes de France (2021, 2022) et un Trophée des Champions (2019). « Le Paris Saint-Germain Handball tient à remercier « Jota » pour ses cinq années de collaboration et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.«