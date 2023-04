Revue de Presse PSG : Campos, al-Khelaïfi, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 avril 2023. Nasser al-Khelaïfi rentre à Paris pour gérer la crise, Luis Campos met la pression à certains joueurs de l’effectif, Sergio Ramos et Carlos Soler de retour à l’entraînement, El Chadaille Bitshiabu bientôt prolongé ?

Dans son édition du jour, Le Parisien rapporte que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, est rentré à Paris ce mercredi après-midi. Présent au Qatar le week-end dernier pour le début du ramadan, le patron des Rouge & Bleu a dû modifier son calendrier. « Après avoir passé trois jours à Doha, il a rallié Lisbonne mardi, puis Paris mercredi. » Mardi matin, le président de l’ECA, l’association européenne des clubs, était à Lisbonne pour le Comex de l’UEFA. Puis mercredi, il a assisté à la réélection d’Aleksander Ceferin à la présidence de l’instance européenne, lors du 47e congrès de l’UEFA. Après cela, Nasser al-Khelaïfi devait initialement rentrer à Doha, mais face à la crise actuelle que traverse le PSG, le président des Rouge & Bleu a décidé de rallier Paris ce mercredi après-midi. « Souvent critiqué, à raison, pour ses trop nombreuses absences et ses casquettes multiples qui l’empêchent de s’impliquer pleinement pour le club, NAK a cette fois ressenti l’importance de pouvoir mesurer, directement, la profondeur du malaise qui a envahi son club », explique LP.

D’ici vendredi, Nasser al-Khelaïfi devrait assister à un entraînement du PSG pour montrer aux joueurs qu’il les soutient pleinement en cette période compliquée. Si aucune prise de parole n’est prévue, il pourrait tout de même glisser « un mot plus ou moins appuyé à chacun de ses cadres. » Concernant sa présence à l’Allianz Riviera pour le match face à l’OGC Nice, rien n’est encore confirmé. « Mais le rendez-vous est tellement crucial qu’il pourrait, une fois de plus, changer de programme au dernier moment. Quitte à repousser son retour à Doha d’une journée. »

Le quotidien francilien rapporte le gros coup de pression mis par Luis Campos à certains joueurs de l’effectif. En raison de cette seconde partie de saison ratée, le conseiller sportif du PSG a pris une décision radicale. Selon les informations du Parisien, « le responsable de l’équipe première mettra sur le marché des transferts les joueurs qui ne donneront pas satisfaction lors des neuf dernières journées. En interne, le dirigeant a d’ores et déjà diffusé le message même s’il se doute bien que tous ne pourront pas partir. » Dans ce sprint final de la saison 2022-2023, la course au titre est relancée après les deux défaites d’affilée au Parc des Princes. Depuis le retour du Mondial, le rendement est jugé insuffisant avec des stars démobilisées et certains joueurs qui se cachent. Ainsi, si les Parisiens ne montrent pas du caractère lors des prochaines journées, certains seront invités à partir. Et Luis Campos ne fera pas de différence entre les stars et les autres membres de l’effectif.

Cependant, certains joueurs ne sont pas concernés par ce coup de pression. Des joueurs comme Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti et Marquinhos « ne deviendront pas des indésirables s’ils ratent le sprint final. » En mettant les joueurs dos au mur, Luis Campos les oblige à se remobiliser mentalement pour cette fin de saison. Le dirigeant portugais a notamment dans le viseur certains joueurs qui enchaînent les performances sans relief. Si aucun nom n’a filtré, des joueurs comme Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Sergio Ramos et Lionel Messi sont concernés, rapporte LP. Concernant le joueur prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, il est bien placé sur la liste des transferts pour cet été. Hugo Ekitike a notamment des touches en Allemagne. Mais comme les autres joueurs, il lui reste désormais neuf rencontres pour renverser la tendance.

Enfin, Le Parisien revient sur l’entraînement de ce mercredi au Camp des Loges. Et Christophe Galtier a pu compter sur le retour de deux joueurs à la séance du jour : Sergio Ramos et Carlos Soler. Un bonne nouvelle à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (samedi 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Blessé à un mollet lors d’une opposition à l’entraînement il y a trois semaines, le défenseur espagnol « a participé normalement à la séance. » Un soulagement pour le coach parisien dans un secteur qui a grandement souffert mais qui doit toujours se passer de Presnel Kimpembe, blessé jusqu’à la fin de saison, et Nordi Mukiele, qui « poursuit son travail de rééducation suite à sa lésion haute des ischios jambiers. » De son côté, Carlos Soler a également participé à l’entraînement collectif. Les deux Espagnols postulent donc à un retour dans le groupe pour le déplacement à Nice.

De son côté, L’Equipe évoque l’avenir d’El Chadaille Bitshiabu. Lancé dans le grand bain cette saison, le défenseur de 17 ans a montré quelques lacunes. Mais le Titi n’a pas perdu la confiance de ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en 2024, Bitshiabu pourrait prochainement prolonger son bail avec les Rouge & Bleu. « Les dirigeants ont entamé des discussions pour tenter de prolonger le premier contrat professionnel du Français », rapporte L’E.